La moitié des cos moyens notés Crisil éligibles à la restructuration 2.0

La moitié des entreprises de taille moyenne notées Crisil seront éligibles au guichet de restructuration offert dans le cadre du cadre de résolution 2.0 annoncé par la Reserve Bank of India (RBI). Les entreprises avec des profils de crédit relativement plus faibles et une partie des secteurs à faible résilience devraient bénéficier davantage du système, a déclaré jeudi l’agence de notation.

«Bien que localisées pour le moment, les perturbations causées par la deuxième vague de la pandémie ont le potentiel de frapper les petites entreprises, qui ne se remettaient pas encore complètement du coup porté par la première vague. La restructuration entraînerait un rééchelonnement de leurs obligations financières, atténuant ainsi la pression sur la liquidité », a déclaré Crisil Ratings dans un communiqué.

L’agence évalue environ 6 800 entreprises de taille moyenne, à l’exclusion des entités du secteur financier. Parmi ceux-ci, 3 500 sont des petites et moyennes entreprises (PME) ayant une exposition à des prêts bancaires allant jusqu’à Rs 25 crore. Environ 3 400 d’entre eux sont des comptes standard, ce qui les rend éligibles à la restructuration.

Subodh Rai, directeur des notations chez Crisil, a déclaré que quatre sociétés sur cinq éligibles à la restructuration ont des notations de sous-catégorie d’investissement, ce qui indique leur capacité relativement faible à gérer les chocs de liquidité. «La restructuration 2.0 pourrait fournir un allégement provisoire de liquidité à ces entreprises pour faire face aux asymétries de flux de trésorerie à court terme», a-t-il ajouté.

Au dernier exercice, un tiers des PME susmentionnées avaient amorti leur liquidité en se prévalant du moratoire de la RBI sur les prêts bancaires. Cet allégement a été complété par un rebond de la demande, qui a limité le nombre d’entreprises ayant opté pour une restructuration dans le cadre de la résolution 1.0.

Avec la résurgence de la pandémie et l’absence de toute fenêtre de moratoire cette fois-ci, leur résilience sera mise à l’épreuve. «Cependant, CRISIL Ratings estime que l’impact de la pandémie pourrait être contenu au cours des 2-3 prochains mois. Par conséquent, le nombre réel d’entreprises optant pour une restructuration pourrait être bien inférieur à celui qui est éligible », indique le communiqué.

Crisil a également analysé l’impact de la restructuration proposée sur une base sectorielle, classant 43 secteurs (à l’exclusion du secteur financier) en trois catégories – résilience élevée, modérée et faible. Les entreprises des secteurs à faible résilience tels que le commerce de détail, l’hôtellerie, les concessionnaires automobiles, les voyages et le tourisme et l’immobilier résidentiel seront probablement les plus touchées par la résurgence de la pandémie, et donc plus susceptibles d’opter pour la restructuration.

L’agence de notation évaluera l’impact de la restructuration 2.0 sur ses crédits notés au cas par cas après avoir pris en compte la rapidité et les conditions de la restructuration de la dette, comme sanctionné par les prêteurs respectifs et les directives réglementaires. «Si l’impact de la deuxième vague de la pandémie n’est pas maîtrisé au cours des deux ou trois prochains mois, une restructuration plus poussée sera peut-être nécessaire. Cela méritera d’être surveillé », dit-il.

