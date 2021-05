La moitié des personnes dans la trentaine en Angleterre reçoivent des injections de coronavirus

M

ou plus de la moitié des personnes dans la trentaine en Angleterre ont été vaccinées contre le coronavirus en un peu plus de deux semaines, révèlent de nouveaux chiffres.

Le NHS England a déclaré que, depuis qu’il a commencé à ouvrir le déploiement du vaccin à ce groupe d’âge le 13 mai, environ 53% des personnes âgées de 30 à 39 ans ont reçu au moins une dose.

Les personnes âgées de 30 à 31 ans étaient le groupe le plus récent à être invité pour leur jab – à partir de mercredi – avec plus de cinq millions de rendez-vous pris via le service national de réservation dans les 72 heures.

Les données viennent alors qu’un conseiller scientifique a averti que la confusion quant à la gestion par le gouvernement des restrictions de Covid sapait les efforts de contrôle du virus.

LIRE LA SUITE

Le professeur Stephen Reicher, psychologue du sous-comité Sage conseillant les ministres sur les sciences du comportement, a déclaré que le gouvernement était dans un « pichet » car il semblait avoir abandonné le principe « données, pas de dates ».

Le NHS, quant à lui, demande aux personnes âgées de 50 ans et plus, ainsi qu’à celles qui sont cliniquement vulnérables, d’avancer leur deuxième vaccination Covid-19 pour aider à lutter contre la propagation de la variante B1.617.2 identifiée pour la première fois en Inde.

Il fait suite à la recommandation du Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) plus tôt ce mois-ci que l’intervalle de deuxième dose soit réduit de 12 semaines à huit semaines pour les personnes des cohortes prioritaires.

Le NHS England a déclaré que, jusqu’à présent, 600 000 personnes ont été invitées à réorganiser leur deuxième jab via le service national de réservation, avec environ un quart ayant déplacé leur rendez-vous plus tôt.

Au total, plus de 32 millions de personnes ont été vaccinées avec une première dose en Angleterre, soit près des trois quarts de la population adulte totale, tandis que plus de 21 millions de personnes ont reçu les deux doses.

SANTÉ Coronavirus / PA Graphiques

Le directeur général du NHS, Sir Simon Stevens, a déclaré: «Il est remarquable que, en un peu plus de deux semaines depuis que les personnes dans la trentaine ont commencé à recevoir leurs invitations, plus de la moitié ont maintenant reçu leur première dose.

«Ce succès n’est pas un heureux hasard, mais le résultat de mois de planification minutieuse et du travail acharné et du dévouement du personnel du NHS.

« Le vaccin Covid-19 est notre arme la plus efficace contre le coronavirus et le meilleur moyen de vous protéger et de protéger vos proches, donc, si vous faites une chose ce week-end férié, réservez votre jab vital et, surtout, si vous êtes contacté par le NHS pour ce faire, proposez votre deuxième dose de protection vitale. »

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il était «absolument ravi» des progrès réalisés dans la tranche d’âge des 30 ans et a remercié ceux qui se sont manifestés «pour faire leur part pour vaincre le virus».

Il a ajouté : « Alors que nous profitons à nouveau de la réouverture des pubs et des restaurants, les vaccins joueront un rôle crucial pour nous protéger et ceux qui nous entourent.

“Les vaccins sont le meilleur moyen de sortir de cette pandémie et j’exhorte tout le monde à accepter l’offre lorsqu’il est éligible.”

Pendant ce temps, les agents des services de renseignement britanniques croient maintenant qu’il est «faisable» que la pandémie a commencé par une fuite d’un laboratoire de recherche à Wuhan, en Chine.

Le Times dit que le développement, que Pékin a démenti avec colère, a incité des sources diplomatiques américaines à partager leurs inquiétudes “nous sommes à un marché humide ou à un laboratoire biologique du prochain débordement”.