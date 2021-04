La moitié du championnat passe par le Pizjuán

04/04/2021 à 06:30 CEST

À dix jours de la fin, moins fiable que jamais cette saison dans sa direction, l’Atlético de Madrid fait face à un test décisif à Séville, définissant pour tracer l’avenir dans LaLiga Santander des deux équipes, avec l’équipe de Diego Simeone. tellement pressé par Barcelone et le Real Madrid.

Ses chiffres lui donnent -16 des 27 derniers points ou juste quatre victoires au cours des neuf derniers jours- et son jeu la réveille encore plus; Par exemple, qu’il a souffert autant qu’il a souffert lors du dernier match contre Alavés, confié à un but de Luis Suárez et un arrêt d’Oblak, sur le penalty de Joselu.

Avec le doute de Joao FélixEn raison du traumatisme à la cheville subi avec l’équipe portugaise, Simeone prévoit de relever la position de Lemar pour compléter Luis Suárez, qui a marqué trois buts lors des quatre derniers matchs, à l’avant; un mouvement qui va rouvrir la porte des onze à Saúl Ñíguez au milieu de terrain, aux côtés des incontestés Marcos Llorente et Koke. Yannick Carrasco n’est pas disponible non plus, pour cause de sanction.

Pause clé pour Séville

En revanche, Séville a profité de la pause de près de deux semaines sans compétition dans une saison pleine de matches exigeants en trois compétitions, qui il avait épuisé plusieurs de ses joueurs.

Ils ont eu le temps de décharger des joueurs comme l’arrière droit Jesús Navas, le milieu de terrain brésilien Fernando Reges ou l’arrière central brésilien Diego Carlos, qui cumulent de nombreuses minutes de jeu, et d’autres tout juste sortis de blessures comme l’ailier argentin Lucas Ocampos. ou l’arrière latéral argentin Marcos Acuña.

Alignements probables

Séville: Prime; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Jordanie; Suso, Rakitic, Ocampos; et En-Nesyri.

Athlète de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez ou Felipe, Hermoso, Lodi; Llorente, Koke, Saúl; Lemar et Luis Suárez.

Arbitre: Jesús Gil Manzano (Comité d’Estrémadure).

Stade: Ramón Sánchez Pizjuán.

Heure: 21h00