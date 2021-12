La moitié du concours américain de Sundance 2022 d’artistes de couleur

Sundance est officiellement en route et le festival du film annuel a officiellement annoncé sa vitrine de longs métrages, d’épisodes indépendants et de programmation New Frontier pour sa liste de 2022.

Cette année, le Sundance Film Festival se déroulera selon un modèle hybride, avec des billets numériques disponibles sur Festival.Sundance.org et des billets en personne vendus pour Park City, Salt Lake City et le Sundance Mountain Resort dans l’Utah. Le festival aura lieu du 20 au 30 janvier 2022, avec des forfaits de billets en vente le 17 décembre à 10 h MT.

RJ Cyler, Sebastian Chacon et Donald Elise Watkins apparaissent dans Emergency de Carey Williams, une sélection officielle de la compétition dramatique américaine au Sundance Film Festival 2022. (Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance)



Fondateur et président du Sundance Institute Robert Redford a partagé dans un communiqué : « Cette année, nous sommes impatients de célébrer les conteurs les plus innovants de cette génération alors qu’ils partagent leur travail dans un large éventail de genres et de formes. Ces artistes ont fourni une lumière à travers les moments les plus sombres, et nous sommes impatients d’accueillir leurs visions uniques dans le monde et de les vivre ensemble.

Cette année, Sundance bénéficie d’une importante représentation dans de nombreuses catégories. Dans « US Competition », 60 % ou six des 10 réalisateurs s’identifient comme des femmes, tandis que 50 % ou cinq des 10 s’identifient comme des personnes de couleur. Les statistiques pour l’ensemble des 3 762 soumissions de longs métrages sont également impressionnantes, avec 1 070 (28 %) réalisés par un ou plusieurs cinéastes qui s’identifient comme des femmes, 52 (1 %) réalisés par un ou plusieurs cinéastes qui s’identifient comme des individus non binaires, 1 611 ( 43%) réalisé par un ou plusieurs cinéastes qui s’identifient comme personnes de couleur et 413 (11%) réalisé par un ou plusieurs cinéastes qui s’identifient comme LGBTQ+.

Consultez la liste complète des fonctionnalités de la catégorie Compétition dramatique américaine ci-dessous :

892 / États-Unis (Réalisateur et Scénariste : Abi Damaris Corbin, Scénariste : Kwame Kwei-Armah, Producteurs : Ashley Levinson, Salman Al-Rashid, Sam Frohman, Kevin Turen, Mackenzie Fargo) — Lorsque le chèque d’invalidité de Brian Brown-Easley ne parvient pas à se matérialiser par Anciens Combattants, il se retrouve au bord de l’itinérance et brise le cœur de sa fille. Pas d’autres options, il entre dans une banque Wells Fargo et dit « J’ai une bombe. »

Jeter: John Boyega, Michael Kenneth Williams, Nicole Beharie, Connie Britton, Olivia Washington, Selenis Leyva. Première mondiale.

Alice / États-Unis (Réalisateur et Scénariste : Krystin Ver Linden, Producteur : Peter Lawson) — Lorsqu’une femme en servitude dans la Géorgie des années 1800 s’échappe des limites de 55 acres de son ravisseur, elle découvre la réalité choquante qui existe au-delà de la limite des arbres… c’est en 1973. Inspirée par des événements réels.

Jeter: Keke Palmer, Common, Jonny Lee Miller, Gaius Charles. Première mondiale.

Keke Palmer apparaît dans Alice de Krystin Ver Linden, une sélection officielle de la compétition dramatique américaine au Sundance Film Festival 2022. (Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance)

Du sang / États-Unis (Réalisateur et Scénariste : Bradley Gris Rouille, Producteurs : David Urrutia, Bradley Rust Gray, So Yong Kim, Elika Portnoy, Alex Orlovsky, Jonathon Komack Martin) — Après la mort de son mari, une jeune femme se rend au Japon où elle trouve du réconfort auprès d’un vieil ami. Mais lorsque le réconfort se transforme en affection, elle se rend compte qu’elle doit se donner la permission avant de pouvoir retomber amoureuse.

Jeter: Carla Juri, Takashi Ueno, Gustaf Skarsgård, Futaba Okazaki, Issey Ogata. Première mondiale.

Une image fixe de Blood de Bradley Rust Gray, une sélection officielle de la Compétition dramatique américaine au Sundance Film Festival 2022. (Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance)

Cha Cha réel lisse / États-Unis (Réalisateur et Scénariste : Cooper Raiff, Producteurs : Dakota Johnson, Ro Donnelly, Erik Feig, Jessica Switch, Cooper Raiff) — Un diplômé universitaire sans direction se lance dans une relation avec une jeune maman et sa fille adolescente tout en apprenant les limites de son nouveau concert de début de soirée bar-mitzvah.

Jeter: Dakota Johnson, Cooper Raiff, Vanessa Burghardt, Evan Assante, Brad Garrett, Leslie Mann. Première mondiale.

Double / États-Unis (Réalisateur et Scénariste : Riley Stearns, Producteurs : Nate Bolotin, Aram Tertzakian, Lee Kim, Riley Stearns, Nick Spicer, Maxime Cottray) — Après avoir reçu un diagnostic terminal, Sarah commande un clone d’elle-même pour atténuer la perte de ses amis et de sa famille. Lorsqu’elle se rétablit miraculeusement, sa tentative de déclassement de son clone échoue et mène à un duel à mort ordonné par le tribunal.

Jeter: Karen Gillan, Aaron Paul, Beulah Koale. Première mondiale.

Urgence / États-Unis (Réalisateur : Carey Williams, Scénariste : KD Davila, Producteurs : Marty Bowen, Isaac Klausner, John Fischer) — Prêt pour une nuit de fête, un groupe d’étudiants noirs et latinos doit peser le pour et le contre d’appeler la police face à une urgence inhabituelle. Jeter: RJ Cyler, Donald Watkins, Sebastian Chacon, Sabrina Carpenter. Première mondiale. JOUR UN

Maître / États-Unis (Réalisateur et Scénariste : Mariama Diallo, Producteurs : Joshua Astrachan, Brad Becker-Parton, Andrea Roa) — Trois femmes s’efforcent de trouver leur place dans une université d’élite de la Nouvelle-Angleterre. Alors que le spectre insidieux du racisme hante le campus de façon de plus en plus surnaturelle, chacun se bat pour survivre dans cet espace de privilège.

Jeter: Regina Hall, Zoe Renee, Talia Ryder, Talia Balsam, Amber Gray. Première mondiale.

Regina Hall apparaît dans Master de Mariama Diallo, une sélection officielle de la compétition dramatique américaine au Sundance Film Festival 2022. (Avec l’aimable autorisation du Sundance Institute.)

Nounou / États-Unis (Réalisateur et Scénariste : Nikyatu Jusu, Producteurs : Nikkia Moulterie, Daniela Taplin Lundberg) — Aisha est une nounou sans papiers qui travaille pour un couple privilégié à New York. Alors qu’elle se prépare à l’arrivée du fils qu’elle a laissé au Sénégal, une violente présence surnaturelle envahit sa réalité, menaçant le rêve américain qu’elle reconstitue minutieusement.

Jeter: Anna Diop, Michelle Monaghan, Sinqua Walls, Morgan Spector, Rose Decker, Leslie Uggams. Première mondiale.

Anna Diop et Rose Decker apparaissent dans Nanny de Nikyatu Jusu, une sélection officielle de la Compétition dramatique américaine au Sundance Film Festival 2022. (Avec l’aimable autorisation de l’Institut Sundance | Rina Yang.)

Palmiers et lignes électriques / États-Unis (Réalisateur et Scénariste : Jamie Dack, Scénariste : Audrey Findlay, Producteurs : Leah Chen Baker, Jamie Dack) — Léa, 17 ans, passe son été à bronzer sans but avec sa meilleure amie, à marcher sur la pointe des pieds autour de sa mère fragile et à se défoncer avec un groupe de garçons de l’école. Cette monotonie est bouleversée par une rencontre avec Tom, un homme deux fois plus âgé qu’elle, qui promet une alternative à la vie d’adolescente insatisfaisante de Lea.

Jeter: Lily McInerny, Jonathan Tucker, Gretchen Mol. Première mondiale.

Observateur / États-Unis (Réalisateur : Chloé Okuno, Scénariste : Zack Ford, producteurs : Roy Lee, Steven Schneider, Derek Dauchy, John Finemore, Aaron Kaplan, Mason Novick) — Une jeune femme emménage dans un nouvel appartement avec son fiancé et est tourmentée par le sentiment d’être harcelée par un guetteur invisible dans un immeuble adjacent.

Jeter: Maika Monroe, Karl Glusman, Burn Gorman, Ciubuciu Bogdan Alexandru. Première mondiale.

