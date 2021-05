La monarchie ne survivra probablement pas au prince William, dit Dame Hilary Mantel

B

La lauréate du prix ooker, Dame Hilary Mantel, a déclaré que la monarchie était confrontée à la «fin de partie» et qu’il était peu probable qu’elle survienne au prince William.

L’auteur, surtout connue pour ses romans historiques qui relatent la vie du conseiller d’Henri VIII Thomas Cromwell, a déclaré qu’elle souhaitait que la reine abdique pour faire place au prince Charles.

«Je comprends qu’elle considère cela comme une tâche sacrée… C’est un conflit parce que la plupart des pays du monde considèrent la famille royale comme une branche du show-business», a-t-elle déclaré au Telegraph Magazine.

Réfléchissant à la mort du duc d’Édimbourg, Dame Hilary a déclaré que la plupart des gens recherchaient la routine et étaient «capables de pleurer de manière naturelle», mais les événements récents montrent «à quel point les arrangements de la monarchie avec les médias l’ont transformé en un moi- institution punitive ».

“ Aucune autre famille ne devrait faire défiler une femme très âgée et nouvellement veuve devant les caméras de télévision, et pourtant, on tient pour acquis que c’est ce qui va se passer – tout comme il est pris pour acquis qu’une nouvelle mère royale apparaîtra rayonnante sur les marches de l’hôpital. un jour après l’accouchement », a-t-elle déclaré.

“Il n’y a aucun intérêt public légitime derrière cela.”

Interrogée sur l’avenir de la Monarchie, elle a ajouté: «Je pense que c’est la fin du jeu. Je ne sais pas combien de temps l’institution durera.

«Je ne suis pas sûr que cela durera plus longtemps que William. Je pense donc que ce sera leur dernière grande ère.

Le mois dernier, Dame Hilary a fait la une des journaux après avoir rejeté Kate Middleton comme un «mannequin de vitrine» sans personnalité avec un «sourire en plastique» dont «le seul but et le but» était d’accoucher.

Elle a dit plus tard que ses commentaires, faits lors d’une conférence au British Museum, avaient été sortis de leur contexte.

“Ma conférence et l’essai qui a suivi soutenaient en fait la famille royale et quand j’ai utilisé ces mots à propos de la duchesse de Cambridge, je décrivais la perception d’elle qui a été mise en place dans la presse tabloïd”, a déclaré Dame Hilary à l’époque. .

“Mon discours s’est terminé par un appel à la presse et aux médias en général. J’ai dit” recule et ne sois pas brutes; ne fais pas à cette jeune femme ce que tu as fait à Diana “.

“Tout mon thème était la façon dont nous maltraitons les personnes royales, en faisant d’eux un surhumain, et pourtant moins qu’humain.”