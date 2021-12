La Moncloa accélère pour lancer tous ses « mégaprojets » avec des fonds européens

19/12/2021 à 09:01 CET

David Page

Le gouvernement appuie sur l’accélérateur pour lancer de nouveaux « mégaprojets » de manière imminente avec ceux qui mobiliser des investissements de plusieurs millions de dollars en s’appuyant sur fonds européens. L’exécutif a déjà approuvé trois projets stratégiques pour la relance économique (PERTE) -le dernier, cette semaine- et en a quatre autres en portefeuille qui attendent d’être pleinement définis. Les plans de la Moncloa et des multiples ministères concernés passent par l’approbation des projets en cours Dans les prochaines semaines, tel que publié par El Periódico de España.

Le Gouvernement a approuvé en juillet dernier la mise en œuvre du PERTE du véhicule électrique et connecté; fin novembre, plan de la santé de l’Avant-garde ; et cette semaine, les énergies renouvelables, hydrogène renouvelable et stockage. Au total, les trois projets stratégiques aspirent à mobiliser près de 41 800 millions d’euros en investissements publics et privés dans les années à venir : quelque 12 100 millions de ressources publiques, notamment les fonds européens du Plan de relance, de transformation et de résilience (PRTR) ; et 29,7 milliards supplémentaires d’investissements du secteur privé.

L’Exécutif entend désormais lancer quatre nouveaux projets à très court terme. Jusqu’à présent, la Moncloa avait déjà annoncé qu’elle étudiait le PERTE aérospatial, celui avec le chaîne agroalimentaire intelligente et durable, et celui du nouveau économie de la langue Espagnol. Cette même semaine, le président Pedro Sánchez a révélé la préparation d’un quatrième PERTE supplémentaire lié à la économie sociale du soin.

Bruxelles donne le feu vert

Le robinet qui a débloqué l’approbation des nouveaux projets vient de Bruxelles. La commission européenne a donné son premier feu vert la semaine dernière à l’un des PERTE espagnols. Un baume après des mois d’âpres négociations au cours desquelles la Commission avait de sérieux doutes sur le régime d’aides publiques envisagé dans le PERTE pour les véhicules électriques et connectés. Le gouvernement a approuvé la « mégaprojet » de la automobile -avec lequel il entend mobiliser plus de 24.000 millions d’investissements publics et privés- en juillet dernier et jusqu’à présent il n’avait pas pu recevoir le placet communautaire.

L’approbation de Bruxelles supposait que la ballon à oxygène pour l’Exécutif espagnol en donnant un coup de pouce au reste de PERTE en portefeuille. L’Exécutif presse depuis l’été la Commission européenne de clarifier à la fois le cadre des aides publiques pouvant être utilisées dans les gigantesques projets PERTE et de fixer les limites pour lesquelles les subventions peuvent être distribuées sans passer par le filtre bruxellois et sans avoir à d’avoir leur approbation formelle.

Le reste des projets attendaient que la Commission européenne dise oui au PERTE automobile pour servir de guide pour établir des aides publiques pour tous les autres lorsque certains montants étaient dépassés. D’où le pression pour parvenir à un certain laxisme dans la distribution de l’aide, qui ont été exercés par les ministères impliqués dans l’approbation des PERTE en attente, et que le gouvernement a également confié à d’autres institutions et régulateurs espagnols lors de chaque réunion qu’ils ont avec des représentants de la Commission européenne.

La Commission européenne approuve le fait que ces aides publiques soient octroyées par le biais d’un processus de sélection concurrentiel, et sous forme de dons directs et de prêts préférentiels à des conditions avantageuses. Les subventions doivent être ouvertes aux consortiums d’entreprises espagnoles et étrangères. Chaque consortium doit comprendre des entreprises actives dans différents secteurs liés aux véhicules électriques et connectés, et au moins 40 % des partenaires doivent être des PME.

Lorsque le président Pedro Sánchez a présenté le projet automobile en juillet dernier, même s’il n’était pas encore en cours, il a étonnamment anticipé la participation de premier plan au PERTE de Seat et de quinze autres entreprises, parmi lesquelles Iberdrola, Telefónica ou CaixaBank. Une annonce qui a remué les esprits de certaines entreprises concurrentes également disposées à participer à l’initiative et qui a également grincé à Bruxelles.

Toutes les subventions PERTE n’ont pas besoin de l’approbation de Bruxelles. Selon des sources gouvernementales, certains des grands projets ne seront pas obligés de faire une notification globale à la Commission européenne pour obtenir l’approbation officielle et seuls certains des instruments inclus dans chacun des PERTE devront être notifiés en raison du volume important des aides. Dans le cas du projet renouvelable et hydrogène, le Gouvernement ne demandera à Bruxelles que l’approbation d’aides pour les grands projets de stockage d’électricité ou pour promouvoir les clusters hydrogène.

Déploiement des fonds

« La Commission européenne a approuvé notre plan de relance, de transformation et de résilience en juillet dernier. Et au cours de ces mois, nous avons déjà approuvé trois projets stratégiques à fort impact & rdquor;, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a profité cette semaine pour répondre aux critiques et aux doutes sur le rythme de déploiement des fonds européens de la Plan de récupération. « Je ne sais pas si nous sommes plus ou moins lents, mais ce qui est indiscutable, c’est que nous sommes les premiers d’Europe & rdquor ;.

Le gouvernement présume que l’Espagne est à la tête de l’Union européenne dans le déploiement des fonds européens. Dans les Budgets généraux de l’État (PGE) pour 2021, des investissements d’un montant de près de 24,2 milliards d’euros ont été envisagés en amont, imputés au Mécanisme de relance et de résilience. La vice-présidente économique, Nadia Calviño, a précisé cette semaine que jusqu’à présent 73% des fonds prévus pour cette année ont déjà été autorisés (environ 17 700 millions) et 64,5% de l’investissement (environ 15 600 millions) a été engagé, mais n’a pas mis à jour l’évolution de l’exécution effective – l’argent qui a effectivement atteint sa destination – de ces fonds.

Les dernières données sur l’exécution effective des fonds européens publiées par le Contrôleur général de l’administration de l’État (IGAE) étaient celles correspondant à la fin août, puis il a seulement été confirmé que 104 millions d’euros avaient été dépensés. De plus, parmi les près de 15 600 millions d’engagements, on compte les 11 000 millions répartis entre les communautés autonomes et les 3 000 autres entre les municipalités, ce qui ne signifie pas qu’ils ont été exécutés efficacement.

« Le Plan de relance envisage la période 2021-2026, il ne s’agit pas de tout faire fonctionner en un mois. Nous accélérons le déploiement & rdquor;, a déclaré Calviño. Le vice-président a souligné que l’Espagne a réussi à accélérer considérablement le déploiement au second semestre et que le pays atteindra le « Vitesse de croisière & rdquor; en exécution en 2022.

Face aux doutes et plaintes de nombreuses entreprises espagnoles sur la lenteur du déploiement des fonds européens, Bruxelles envoie un message rassurant et souligne que le Plan de relance espagnol est celui dont la mise en œuvre est « la plus avancée » et qu’il est l’un des plus « complets ». dans les investissements et les réformes » de tous ceux présentés par les pays de l’UE. « Nous ne voyons pas de retard dans la mise en œuvre du plan espagnol », opposent des sources de la Commission européenne. « Nous sommes préoccupés par les plans d’investissement d’autres pays, pas par l’Espagne. »