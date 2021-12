La Moncloa se faufile dans une loi sur la consommation la réglementation du travail temporaire dans les ports

15/12/2021 à 07:39 CET

Ange Alonso Gimenez

L’avocat de la Commission Santé et Consommation du Congrès, lorsqu’il l’a vu, a exprimé ses doutes. Il a dit que c’était incongru et il pouvait y avoir une contradiction avec les critères de la Cour constitutionnelle à cet égard. C’est ainsi que deux sources parlementaires qui ont vécu ce moment le relatent : le inclusion dans le projet de loi sur la protection des consommateurs d’un amendement visant à réglementer le travail temporaire dans les ports de l’État et un autre pour modifier le régime cadastral des entreprises publiques de chemin de fer.

En d’autres termes : l’inclusion de deux questions très spécifiques dans une loi sur une troisième matière radicalement différente.

Ces sources ajoutent à El Periódico de España que le lancement a eu lieu il y a quelques jours dans la présentation qui a finalisé l’avis du projet de loi, approuvé ce mardi au Congrès, à la Commission de la santé. Le texte voyage déjà au Sénat pour que, s’il y a une majorité, plus d’ajustements soient faits. Il reste très peu de choses à faire avant qu’il n’entre en vigueur.

Il s’agissait d’un avertissement verbal qui n’a pas été reflété plus tard dans le rapport sur l’avis, auquel ce média a accédé. Dans celui-ci, le représentant des services juridiques du Congrès à la Commission de la santé rédige une sorte d’acte notarié sur les amendements acceptés qui modifieraient le texte initial, celui envoyé par le Gouvernement après l’avoir approuvé en Conseil des ministres. Ainsi, rappelez-vous que les groupes PP et de Vox protesté contre la procédure Suivi parlementaire, promu par la majorité qui soutient le gouvernement, essentiellement le PSOE et United We Can, et l’incorporation de trois amendements.

La littéralité de ce que l’avocat écrit est la suivante : « De même, à son avis (du PP et Vox), les amendements 44, 45 et 46 ne répondent pas aux exigences d’homogénéité et de cohérence concernant le projet de loi, conformément à la doctrine de la Cour constitutionnelle, dans les termes exprimés par l’avocat de la Commission. « C’est-à-dire par lui-même. Verbalement.

Les propositions

Avant l’expiration du délai, le PSOE et United We can groupes enregistrés trois propositions frappantes car elles n’avaient rien à voir avec le projet que la présentation de la Commission de la santé était en train d’analyser.

Du coup, dans un projet visant à renforcer la sécurité des consommateurs vulnérables contre les pratiques commerciales abusives, le PSOE, indique l’une des sources consultées, fait preuve d’une étrange précipitation pour approuver deux nouvelles dispositions : une disposition finale qui va changer la loi des entreprises de travail temporaire de 1994 et de réglementer les Centres d’emploi portuaires et un autre pour régulariser le patrimoine cadastral de Adif ou Renfe. C’est alors que l’avocat exprime ses doutes.

Mais la plus controversée est la première, puisqu’elle touche un cadre de travail spécifique dans un secteur stratégique, celui des Ports de l’Etat.

Ce que demandent les socialistes et les morados, c’est de définir les Pôles d’emploi portuaires comme des « sociétés détenues en commun sur une base mutuelle » dédiées à « satisfaire au mieux le besoin commun des partenaires d’avoir des dockers spécialisés en nombre et en formation suffisants pour assurer efficacement la manutention portuaire des marchandises un service « . Pour qu’on le comprenne : ce seront les entreprises d’intérim du secteur. Cela suppose la modification de la norme réglementaire de l’ETT, en vigueur depuis 27 ans.

Les partenaires de la coalition précisent ensuite, dans le même amendement, les caractéristiques de ces pôles d’emploi portuaires, qu’ils appellent de leur acronyme CPE. Ils seront assujettis au cadre de prestation de services et à ce qui est prévu par la négociation collective en termes de nominations, de quarts ou de rotations.

🗣️ Aujourd’hui, c’est la réunion des collègues de la Commission d’État de prévention du Coordinateur d’État des débardeurs de Port. # SomosLosPuertos # SomosCoordinadora # 100x100Coordinadora pic.twitter.com/MkcckNodI9 – Coordinateur – CETM (@SoyCoordinadora) 1er décembre 2021

L’amendement a été approuvé et fera partie du projet de loi, à moins que le Sénat n’abolisse le précepte. Cela ne semble pas probable. En fait, le contenu de cette disposition finale est partagé par les PP et les C, qui se sont abstenus. Ce qui les a surpris, c’est l’apparente contradiction avec la Cour constitutionnelle. Les magistrats se sont prononcés à diverses reprises sur la cohérence des amendements présentés par les groupes à une loi. Bref, il doit y avoir un lien thématique, bien que la Haute Cour l’appelle autrement.

Les précédents

C’est le nom. Son allusion est relativement fréquente dans plusieurs phrases.

Vous n’avez pas besoin d’aller loin pour en trouver un. En novembre 2020, le TC a rendu une décision sur l’appel présenté par divers groupes parlementaires, dont le PSOE, contre le disposition supplémentaire de la loi du bâillon qui régule les retours chauds. Parmi les arguments utilisés pour abattre le fragment, ils ont souligné celui de la connexion ou de la congruence, qui à leur avis n’était pas rempli ici. Selon les appelants, le recours à la loi sur la sécurité des citoyens pour modifier la loi sur l’immigration n’a rien à voir. C’était une atteinte à l’article 23 de la Magna Carta, sur la procédure législative, ont-ils ajouté.

Pour trancher la question, les magistrats ont pris acte des allégations du procureur de la République et du procureur de la République, qui ont écarté ledit préjudice et ont fait appel du jugement 59/2015. Ils ont donc décidé que il y avait un lien entre l’immigration et la sécurité des citoyens, même s’il était minime, et que les Chambres devaient disposer d’une large marge pour légiférer. Ils se fondaient sur cette condamnation prononcée cinq ans auparavant, désignée par l’avocat et l’avocat de l’État et qui a été officialisée à la suite d’un recours de la Generalitat de Catalogne, car elle dénonçait l’utilisation d’un amendement pour inclure des impôts autres que ceux réglementée par le projet d’assainissement des finances publiques.

La Cour constitutionnelle a établi les contours à l’intérieur desquels répondre à l’exigence de connexion d’homogénéité et de flexibilité qui doit guider la procédure parlementaire.

ETT et consommation

Ce que l’avocat de la Commission de la santé a averti, c’est que l’introduction d’un règlement d’une loi de 1994 sur les agences de travail temporaire dans une loi de 2021 sur les consommateurs vulnérables pourrait aller au-delà de ce contour.

Le responsable de l’acconage de l’UGT, Israel Ruiz, a déclaré à El Periódico de España que le syndicat était au courant de ce qui allait se passer ce mardi au Congrès. Au début, ils comptaient sur un décret-loi qui réglementerait les centres d’emploi portuaires, mais le gouvernement les a informés qu’ils le feraient finalement par le biais d’un projet de loi. Ils ont choisi celui-là, dans lequel un une plus grande protection, par exemple, des personnes âgées ou des personnes menacées d’exclusion. Protection dans des domaines aussi divers que l’information sur les emballages des produits ou en cas d’expulsion. Le PP et Vox ont également vu « une légalisation » de la squat dans l’une des dispositions ajoutées.

La réglementation ajoutée dans la disposition supplémentaire ne répond pas aux attentes de la section arrimage de l’UGT, indique son responsable. Un décret 2020 fixé à six mois le délai pour régler l’embauche temporaire dans les ports pour la manutention des marchandises. Entre les conditions imposées par la concurrence et la résistance de l’employeur, cela n’a pas pu se faire. Ce trou est celui couvert par le règlement ajouté à la loi sur les consommateurs vulnérables.

De même qu’un autre amendement du PSOE et de United We Can pour l’incorporation aux statuts de la norme d’une vingt-deuxième disposition supplémentaire pour la enregistrement et régularisation cadastrale des biens du secteur ferroviaire.

Il ne semble pas que cela ait grand-chose à voir avec la protection des consommateurs. L’avocat de la Commission de la santé l’a déjà dit. Une autre chose est que c’est inconstitutionnel.