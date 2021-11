La monétisation NH a déjà atteint Rs 26 000 cr: Gadkari

Il a dit que si l’expansion du réseau routier national est d’une importance primordiale pour le Centre, son écologisation est tout aussi importante.

La décision du Centre de monétiser les autoroutes nationales a déjà rapporté Rs 26 000 crore, car il prévoit une monétisation d’une valeur de Rs 1,6 lakh crore des autoroutes nationales (NH) au cours des quatre prochaines années, a déclaré Nitin Gadkari, ministre des Transports routiers et des autoroutes.

L’effort global de numérisation du gouvernement pour gérer et entretenir les NH l’a aidé à monétiser grâce aux gares de péage et aux systèmes de voie rapide. Le MORTH attendait avec impatience la création progressive de mille kilomètres d’autoroutes nationales supplémentaires, a déclaré Gadkari lors de l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce indienne.

Il a dit que si l’expansion du réseau routier national est d’une importance primordiale pour le Centre, son écologisation est tout aussi importante.

Le projet de contrat de concession type pour PPP a déjà été rédigé pour la mise en place d’un téléphérique pour les passagers. Le gouvernement envisage également les hydravions et les taxis drones, comme mode alternatif de transport de passagers.

L’installation de panneaux solaires et la création d’installations de récupération des eaux de pluie le long des NH sont déjà sur le radar du gouvernement, car le passage à des carburants alternatifs comme l’hydrogène vert, le bio GNC, le bio GNL pour le transport a nécessité des investissements dans l’industrie de la rénovation, aidant à la conversion des véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles aux véhicules fonctionnant au biocarburant, a déclaré Gadkari.

Toutes ces initiatives aideraient à réduire les coûts des importations de brut actuellement fixés à 8 crore lakh par an. Outre le carburant vert, le gouvernement a également ciblé des stations de recharge pour véhicules électriques dans 600 emplacements à travers les NH au cours des cinq prochaines années, a déclaré Gadkari, ajoutant que l’objectif du gouvernement était de réduire les coûts logistiques à 10 % du PIB. Le gouvernement, a-t-il dit, recherche de nouvelles technologies pour la construction d’autoroutes avec des déchets comme les déchets plastiques pour rendre les autoroutes moins intensives en ciment et en acier afin de réduire les coûts de construction.

