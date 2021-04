La monnaie numérique chinoise menace la domination financière de l’Amérique America .

La Chine communiste est devenue la première grande économie à créer une monnaie numérique approuvée par le gouvernement – le yuan numérique. Une telle décision aura un impact significatif sur la concurrence des grandes puissances entre les États-Unis et la Chine et pourrait remodeler à jamais la structure financière mondiale dominée par le dollar.

Lorsque Xi Jinping, le secrétaire général du Parti communiste chinois, a parlé de ramener la Chine au statut de superpuissance mondiale, il a toujours envisagé que la monnaie chinoise (le yuan) atteindrait un statut de monnaie de réserve mondiale semblable à ce que le dollar américain a apprécié depuis la fin du monde. Seconde guerre.

La domination du dollar américain dans la structure financière internationale a donné au gouvernement américain un énorme levier politique, lui permettant de prendre des sanctions contre des responsables gouvernementaux étrangers et des États-nations tels que l’Iran et la Corée du Nord en les coupant du système bancaire mondial. Par exemple, l’administration Trump a sanctionné la dirigeante de Hong Kong, Carrie Lam, pour avoir réprimé le mouvement pro-démocratie de Hong Kong et pour avoir aidé Pékin à imposer sa loi draconienne sur la sécurité nationale aux plus de sept millions d’habitants de la ville. En raison des sanctions américaines, Lam a perdu l’accès aux services bancaires mondiaux et a été contraint de stocker des liquidités.

Pékin considère depuis longtemps la domination du dollar comme une menace pour l’économie chinoise et l’ambition mondiale de la nation. Depuis la crise économique mondiale de 2008, Pékin s’est engagé dans un effort de dix ans pour promouvoir le yuan chinois dans les échanges et la finance internationaux, dans l’espoir d’éliminer «la position monopolistique du dollar américain» et de faire en sorte que le yuan atteigne un statut comparable à celui de la Chine. puissance économique et politique croissante. L’une de ces mesures a été de convaincre d’autres nations de participer au projet d’infrastructure mondiale de la Chine – l’initiative «Belt and Road» – pour régler les échanges et les investissements avec le yuan chinois.

Pourtant, malgré les efforts incessants du gouvernement chinois, le yuan chinois ne représente actuellement que 2% des avoirs de réserve de change mondiaux alors que la domination du dollar reste incontestée. Près de 90% des transactions de change impliquent des dollars américains, et plus de 60% de toutes les réserves des banques centrales mondiales sont détenues dans des actifs libellés en dollars. Cependant, le yuan numérique chinois présente un défi.

La chance de renverser la domination financière de l’Amérique

La crypto-monnaie existe depuis 2008 après qu’un personnage mystérieux nommé Satoshi Nakamoto ait lancé le bitcoin basé sur la technologie de la «blockchain». Bitcoin n’existe qu’en ligne, peut être transféré numériquement et est fini. De plus, il n’est pas soumis aux réglementations gouvernementales lorsqu’il est échangé ou dépensé, et vous n’avez pas besoin d’une banque pour l’utiliser. Bien que toutes les transactions et transactions de Bitcoin soient des informations publiques et enregistrées dans un registre public, les utilisateurs de Bitcoin restent anonymes.

Étant donné que le gouvernement chinois impose un contrôle strict des capitaux à ses citoyens, le bitcoin est rapidement devenu populaire parmi les «internautes» chinois. En tant que tel, Pékin a initialement considéré le bitcoin comme une menace pour son État autoritaire. Bientôt, cependant, Pékin a réalisé qu’une crypto-monnaie telle que le bitcoin pourrait fournir la clé pour renverser la position dominante du dollar américain et remodeler le système financier international.

Au milieu de la pandémie COVID-19 l’année dernière, le gouvernement chinois a déployé un programme pilote de yuan numérique dans plusieurs de ses villes les plus technophiles, notamment Shenzhen, Shanghai et Pékin. Environ 100000 citoyens chinois pourraient télécharger une application de la banque centrale et dépenser une petite quantité de yuans numériques qui leur était allouée pour des articles tels qu’une tasse de café Starbucks. Le programme pilote ayant été couronné de succès, la banque centrale chinoise s’est sentie suffisamment confiante pour déployer le yuan numérique dans tout le pays cette année.

La menace unique d’une crypto-monnaie chinoise

Comme toutes les technologies occidentales adoptées par la Chine, le gouvernement chinois a sinisé le yuan numérique avec des «caractéristiques chinoises». Premièrement, alors que les utilisateurs de toutes les autres crypto-monnaies dans le reste du monde n’ont pas besoin de l’implication d’une banque pour échanger ou dépenser leur argent numérique, les utilisateurs de yuans numériques doivent compter sur la banque centrale chinoise en tant qu’intermédiaire. La banque centrale chinoise contrôle quand et combien de yuans numériques seront émis.

Deuxièmement, les utilisateurs du yuan numérique ne seront pas anonymes. Le plus grand attrait de toute crypto-monnaie est l’anonymat de ses utilisateurs, mais Pékin considère l’anonymat des utilisateurs comme une menace grave pour son régime autoritaire. En effet, en supprimant l’anonymat des utilisateurs, le yuan numérique est en passe de devenir un autre outil puissant au sein du système de surveillance étatique toujours plus vaste du gouvernement chinois – le PCC saura instantanément qui achète quoi et où.

La Chine déploie actuellement plus de 600 millions de caméras de reconnaissance faciale pour surveiller ses citoyens. Depuis 2020, le gouvernement chinois a mis en place un système national complet de crédit social pour évaluer les particuliers et les entreprises sur tout, du placement des ordures au paiement des impôts. Les individus et les entreprises seront soit récompensés pour les bons comportements sanctionnés par le gouvernement, soit punis pour ce que le gouvernement considère comme des comportements destructeurs.

Chillingly, il y a des conséquences réelles pour ceux qui «se conduisent mal». Très probablement, ils seront soumis à une interdiction de voyager, incapables de réserver des vols ou des billets de train; ils ne peuvent pas posséder d’animal de compagnie; ils sont soumis à la honte publique et doivent payer de lourdes amendes. Le yuan numérique, par exemple, améliorera le système de crédit social en punissant les comportements destructeurs en collectant des amendes instantanément ou en vous empêchant de dépenser de l’argent sur votre compte.

Selon le Wall Street Journal, la troisième caractéristique distinctive du yuan numérique est que «l’argent lui-même est programmable. Pékin a testé des dates d’expiration pour encourager les utilisateurs à le dépenser rapidement, à des moments où l’économie a besoin d’un coup de pouce. » En d’autres termes, le gouvernement vous obligera à utiliser votre argent au nom de la stimulation de l’économie pour le «plus grand bien» en rendant votre argent sans valeur après un certain délai. Aucune autre crypto-monnaie ni papier-monnaie émis par une autre banque centrale ne possède une telle fonctionnalité, et le yuan numérique est un nouvel outil puissant permettant au gouvernement chinois de contrôler son peuple et son économie à un tout autre niveau.

Supprimer les sanctions économiques en tant qu’outil de politique étrangère

La plus grande menace que le yuan numérique représente pour les États-Unis est qu’il présente une alternative au système financier international existant que l’Amérique dirige depuis deux générations. Les personnes soumises à des sanctions américaines éviteront de souffrir de difficultés financières en utilisant le yuan numérique pour accéder à leurs actifs, rendant ainsi les sanctions économiques typiques inefficaces.

Les adversaires américains, tels que la Corée du Nord, l’Iran et la Russie, utiliseront probablement le yuan numérique pour échanger de l’argent, régler des transactions et se livrer à des ventes d’armes ou à d’autres activités illicites. Cela leur permettra de contourner complètement le système financier existant, ce qui signifie que les agences de renseignement américaines ne seront pas en mesure de surveiller de telles activités et de nuire à la capacité des États-Unis et de leurs alliés à anticiper les menaces potentielles avant qu’elles ne métastasent.

Le yuan numérique renforcera également l’influence géopolitique et économique de la Chine lorsque davantage de pays choisiront d’utiliser le yuan numérique et deviendront de plus en plus dépendants économiquement de Pékin. Rien d’étonnant à ce que Josh Lipsky du groupe de réflexion du Conseil de l’Atlantique remarque: «Tout ce qui menace le dollar est une question de sécurité nationale. Cette [China’s digital yuan] menace le dollar sur le long terme.

La monnaie numérique est l’avenir et probablement l’avenir pas si lointain. Une enquête de la Banque des règlements internationaux en 2020 montre qu’au moins plus de la moitié des 60 banques centrales interrogées explorent comment émettre leur monnaie numérique. Selon le président de la Réserve fédérale, Jay Powell, cependant, les États-Unis étudient la question mais «pas pressés de faire quoi que ce soit». Mais étant donné la menace que représente le yuan numérique en Chine, Niall Ferguson, Senior Fellow à Hoover Institute, avertit que «les décideurs politiques américains doivent prendre conscience du potentiel de la monnaie numérique et des paiements électroniques et du péril de permettre à la Chine de les dominer».

Options de l’Amérique

Il y a au moins trois choses que les États-Unis devraient faire pour répondre au yuan numérique. Premièrement, la Security and Exchange Commission devrait approuver les demandes existantes de lancement de fonds négociés en bourse axés sur les crypto-monnaies. Ces fonds apporteront un afflux de capitaux frais, stimuleront le développement des monnaies numériques et des actifs numériques, et les rendront plus accessibles au grand public.

Deuxièmement, la Fed devrait envisager d’accepter certaines de ces crypto-monnaies bien établies dans le système financier américain. Certaines entreprises bien connues telles que Tesla et l’équipe de basket-ball des Dallas Mavericks ont déjà annoncé qu’elles accepteraient des crypto-monnaies spécifiques telles que le bitcoin ou le dogecoin comme moyen de paiement alternatif. Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent les monnaies numériques chaque semaine, la Fed n’aura peut-être pas d’autre choix que d’adopter au moins un certain type de monnaies numériques. Si tel est le cas, il vaut mieux le faire maintenant plutôt que plus tard.

Enfin, la Fed peut émettre un dollar numérique tant qu’il y a suffisamment de protections de la vie privée en place pour empêcher certains politiciens ambitieux d’utiliser la monnaie numérique comme le fait le PCC comme moyen de contrôler le peuple américain.

La concurrence produit de meilleurs biens et services à des prix inférieurs. Plus nous pouvons offrir de choix de monnaies numériques sur le marché libre, moins il est probable que le yuan numérique chinois remplacera le dollar américain et gagnera une domination internationale comme le PCC l’avait prévu.