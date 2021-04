La monnaie numérique DCash de la Banque centrale des Caraïbes orientales est mise en service

La Banque centrale des Caraïbes orientales, principale institution financière de l’Union monétaire des Caraïbes orientales, a lancé DCash.

L’ECCB a annoncé le lancement de sa CBDC pour la région lors d’un événement médiatique organisé mercredi.

DCash est la version numérique du dollar des Caraïbes orientales – la monnaie officielle des huit pays de l’Union.

Cependant, comme annoncé lors du lancement, DCash n’est disponible que dans quatre des États membres de l’union monétaire: Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Antigua-et-Barbuda et Sainte-Lucie.

Le lancement de mercredi a marqué le point culminant du projet sur deux ans de développement avec l’ECCB annonçant pour la première fois ses plans pour une CBDC en mars 2019.

Dans le cadre du lancement, le gouverneur de l’ECCB, Timothy Antoine, a réalisé la toute première transaction transfrontalière DCash en direct. Le gouverneur Antoine aurait envoyé 100 dollars DCash du siège de l’ECCB à Saint-Kitts aux détenteurs de portefeuilles DCash dans les trois autres pays impliqués dans le lancement.

En utilisant les protocoles de gestion CBDC de Bitt, l’ECCB serait en mesure de frapper et d’émettre DCash. L’ECCB pourra également racheter et graver la DCash CBDC.

Dans le cadre du déploiement, l’ECCB déclare que DCash prendra en charge les transactions commerciales et privées avec les fournisseurs et les commerçants qui s’inscrivent à l’application DCash Merchant. Les utilisateurs pourront également transférer DCash aux résidents de l’union monétaire.

S’exprimant lors du lancement mercredi, le gouverneur de l’ECCB a commenté la décision de la banque centrale de s’associer à Bitt pour le projet CBDC, ajoutant:

«L’ECCB a choisi de s’associer à Bitt en raison des valeurs communes de l’entreprise en matière d’autonomisation des citoyens par l’inclusion financière et de son respect et de sa compréhension des besoins uniques des économies émergentes. Ces deux dernières années ont été un parcours intensément collaboratif, et Bitt et l’ECCB ont appris de nombreuses leçons transférables en cours de route. »