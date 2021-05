La montagne de Game Of Thrones a perdu 100 livres, ressemble maintenant plus à une grande colline

Oh. OK, c’est impressionnant, non? Maintenant, ne soyons pas déformés, alors que perdre 110 livres diminuerait considérablement la plupart des gens, M. Bjornsson est toujours énorme. Tu te souviens quand j’ai dit qu’il mesure 6 pi 9 po? Je n’ai pas inventé ça, les gars. Mettez-le dans une chaussure à plateforme modeste, et il ferait totalement un énorme sept pieds de haut. Donc, même s’il est plus maigre et certainement plus visiblement musclé, je continuerai à recommander de rester de son bon côté autant que possible. écraser la situation pour vous-même, vous savez?

Vous pouvez jeter un regard encore plus complet sur sa transformation, ici: