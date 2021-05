“ La montagne ” de Games of Thrones Hafthor Bjornsson lutte contre l’ancien partenaire d’entraînement de Conor McGregor, Gunnar Nelson, dans sa salle de sport islandaise

Gunnar Nelson s’est inspiré de l’ancien partenaire d’entraînement Conor McGregor en s’entraînant avec Hafthor Bjornsson dans un échange de lutte.

Bjornsson, qui a remporté une renommée internationale en tant que “ The Mountain ” de Game of Thrones, a été nommé World’s Strongest Man en 2018 et a également établi un nouveau record du monde de soulevé de terre il y a 12 mois.

Hafthor Bjornsson (YOUTUBE)

Nelson s’est mis aux prises avec son compatriote islandais Bjornsson dans sa salle de sport

Thor a recréé en plaisantant sa scène de combat de Game of Thrones lorsque son personnage a déchiré les yeux d’Oberyn Martell

Cependant, ce ne sont pas seulement les poids qui ont capturé l’imagination de Thor alors qu’il est sur le point d’affronter son compatriote Strong Man, Eddie Hall, lors d’un match de boxe à Las Vegas plus tard cette année.

En 2015 en Islande, McGregor travaillait avec Nelson dans le cadre d’un camp d’entraînement avant son combat pour le titre mondial contre Jose Aldo et a réussi à faire entrer Thor au camp.

Ce qui s’est ensuivi était un film légendaire alors que le plus grand homme chassait son plus petit ennemi alors que des coups de corps pleuvaient sous tous les angles.

Six ans plus tard, Thor a rendu visite à son compatriote dans son gymnase et a plutôt passé la journée aux prises avec l’expert en soumission.

«Je voulais depuis longtemps, parce que beaucoup de mes amis disaient, je n’ai aucune chance contre vous sur le sol», dit Bjornsson dans la vidéo qui a été publiée sur la chaîne YouTube officielle de Strongman.

«Je suis juste intéressé. Pour voir si la technique et l’expérience vont vaincre la force.

«Non seulement la force mais aussi le poids corporel.»

«Quand il m’a demandé si sa force était surprenante, j’étais comme non, mais son conditionnement l’était», a déclaré Nelson. «Il était capable de continuer et pas seulement de se conditionner, mais il était intelligent avec ses combats.

«Il a bien utilisé son poids. Il n’est pas seulement lourd et fort, mais il est athlétique avec son poids.