la montée de l’économie de l’attention tokenisée ⋆ Crypto nouveaux médias

À partir de 2010, les influenceurs des médias sociaux ont démontré comment les entrepreneurs pouvaient naître du jour au lendemain en tirant parti de la portée permise par YouTube, Instagram et d’autres plateformes en ligne. À bien des égards, ces mavens des médias sociaux ont provoqué la première vague de démocratisation d’Internet. Fini le temps où les célébrités connues étaient les seules personnes à avoir une voix et une tribune.

Alors que les utilisateurs d’Instagram et de Facebook ont ​​commencé à réduire le monopole de l’information préexistant sur les informations et le contenu en ligne, nous avons assisté à la création d’une toute nouvelle génération de millionnaires qui contrôlaient entièrement leur trajectoire de carrière selon leurs propres termes. L’influenceur des médias sociaux en tant que profession et en tant que nouveau créneau dans le créneau du journalisme était arrivé. Désormais, tout le monde peut être le prochain Anderson Cooper ou Kim Kardashian. L’éventail des personnalités et des domaines d’expertise de niche à partir desquels trouver un public est presque infini.

Ce paysage des nouveaux médias a beaucoup en commun avec l’industrie de la cryptographie. Il s’agit essentiellement de la même histoire à propos de personnes qui prennent la technologie en main pour renverser l’emprise dominante qu’un groupe de quelques-uns détient sur la majorité.

Dans la dernière itération de l’économie de l’attention, le cryptoverse fusionne avec le domaine des influenceurs des médias sociaux. Les jetons de fans font passer l’économie basée sur l’attention des influenceurs sociaux à un niveau supérieur, car tout mouvement qui a commencé comme un moyen de contourner et d’échapper aux anciens médias s’intègre parfaitement à un système qui a commencé comme un moyen de contourner et d’échapper aux anciennes structures économiques. La crypto a modifié l’économie mondiale, et cette nouvelle forme de soutien des fans et de financement géré via des solutions de blockchain est prête à modifier considérablement le paysage des nouveaux médias.

La croissance de l’influenceur crypto

Une recherche rapide sur Twitter, TikTok ou YouTube vous donnera un flux presque infini d’influenceurs spécifiques à la cryptographie promettant de démystifier les actifs numériques pour les masses, et pour la plupart, ils ont tenu cette promesse. Ces influenceurs redéfinissent la manière dont le jeune public obtient ses actualités et analyses financières (mais pas les conseils).

La crypto-économie convient parfaitement à ce modèle d’influence des nouveaux médias car elle respecte les commentaires passionnés et individualisés. Les passionnés de crypto sont autodidactes, indépendants, et ils veulent que leurs actualités et leurs divertissements emboîtent le pas.

Certains des plus grands noms des médias cryptographiques, tels que CryptoWendyO, BitBoy Crypto et Sheldon Evans, mènent la charge dans ce paysage des nouveaux médias sur des plateformes où leurs personnages terre-à-terre sont la pièce de monnaie du royaume.

Même face à certains des plus grands noms du monde – comme Elon Musk, Tom Brady et Mark Cuban – entrant dans l’espace, ces premiers adoptants passionnés dominent le récit et éclipsent souvent le statut de célébrité mondiale de ces grands noms dans leurs adeptes. ‘ esprits. À cette fin, CryptoWendyO a déclaré que “TikTok est une excellente plate-forme pour obtenir une grande quantité d’informations en très peu de temps”.

C’est clair : les gens font confiance aux gens qu’ils connaissent sans la façade d’un éclat de studio à un million de dollars entre eux. Cette confiance engendre la confiance et la loyauté dans une base de fans, et comme c’est le monde de la crypto, les gens ont eu l’idée de décentraliser leurs bases de fans.

Les jetons que les fans veulent : les jetons de fans

Comment décentraliser une fanbase ? Vous créez des jetons de fans, qui sont des actifs numériques qui permettent aux abonnés d’interagir directement avec leurs créateurs préférés de nouvelles manières dynamiques. Comme certains actifs numériques, ces jetons peuvent être utilisés pour fournir des droits de vote pour les projets, le contenu, les biens physiques, les marchandises à venir et peuvent même donner accès à des événements du monde réel. Les jetons de fans sont l’alternative blockchain au démarrage d’un Patreon, et ils sont sur le point de devenir le format d’échange dominant pour l’économie de l’attention en plein essor.

Des sites comme Rally.io ont explosé en popularité, car ils fournissent aux créateurs des plateformes pour lancer facilement leurs propres jetons de fans sur mesure. Le streamer populaire Alliestrasza a frappé un jeton de fan d’une valeur de plus de 26,00 $ au moment de la rédaction, tandis que même le groupe indépendant Portugal. The Man a sauté dans l’engouement avec son propre jeton qui permet aux fans de soutenir directement leurs efforts musicaux continus.

Les fan tokens ne doivent pas être réservés uniquement aux influenceurs ou aux artistes des médias sociaux. Chiliz a créé un marché dans l’économie des fan tokens pour les clubs de football internationaux. Les jetons de fans dans ce sens sont encore plus recherchés, car les footballeurs purs et durs peuvent soutenir directement leurs clubs préférés et s’engager avec eux d’une manière qui n’était jamais possible auparavant.

C’est aussi un moyen astucieux d’authentifier les informations que l’on peut recevoir du crowdsourcing. Par exemple, si Barcelone envisage un changement uniforme, le club pourrait permettre à sa communauté de voter sur la décision, et ils seraient convaincus que le système n’a pas été joué, car chaque vote individuel pourrait être vérifié comme légitime (et de légitime fans) sur la blockchain.

Cependant, l’économie des jetons de fans n’est pas seulement reléguée aux amateurs de crypto.

Lorsque certains des plus grands influenceurs des médias sociaux au monde décident de s’intéresser soudainement à la cryptographie, cela peut sembler au mieux malhonnête et au pire dangereux. Pour les personnes qui ne connaissent pas l’espace, il y a un risque croissant qu’elles soient dupées par des protocoles moins que réputés et des jetons inutiles.

Prenez par exemple Jake Paul, qui a récemment décidé d’entrer dans l’espace crypto avec le lancement d’un jeton de vanité appelé Dink Doink. Le projet a été immédiatement accueilli avec suspicion, car il a été découvert qu’il y avait beaucoup de diligence raisonnable de base qui n’avait pas été effectuée sur le projet, et encore plus d’informations sur sa création et son objectif n’avaient pas été divulguées.

L’avenir du fandom

Les jetons de fans sont un moyen incroyablement intelligent et utile pour les créateurs de contenu de personnaliser la monétisation de leur contenu de manière entièrement contrôlable et décentralisée, mais nous devons également aborder l’idée avec le même type de diligence que nous aborderions avec n’importe quel projet de cryptographie traditionnel. Le ciel est la limite alors que nous continuons à donner aux créateurs de nouveaux médias les moyens de nous libérer des nouvelles et du divertissement d’entreprise, mais la personnalité ne devrait pas éclipser le bon sens à mesure que nos économies numériques évoluent.

On nous présente actuellement une autre innovation sauvage basée sur la cryptographie dans un système qui est devenu la norme dans notre vie numérique quotidienne. Ce qui a commencé comme un exercice visant à donner aux individus leur propre voix et leur propre plate-forme se transforme maintenant en une nouvelle économie où l’attention peut être monétisée de manière plus authentique, approfondissant le lien entre les influenceurs et leurs fans. Cela peut être le prochain grand saut pour l’économie des influenceurs et peut fournir une connexion entre les fans et les créateurs qui est plus forte que ce qui n’a jamais été disponible auparavant.

Michael Gord, directeur général de la DigitalBits Foundation et fondateur de GDA Capital, a contribué à certains des plus grands écosystèmes de blockchain au monde, notamment TRX, LRC et ONT. Il a également été le premier développeur de blockchain d’entreprise à la Banque TD, l’une des plus grandes banques du Canada.

