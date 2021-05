La montée de l’extrémisme utilitaire et comment le reconnaître ⋆ .

L’HISTOIRE EN UN COUP D’OEIL

Les exigences en matière de preuves de vaccination pour les voyages sont rares et limitées aux voyages vers certaines destinations où le risque de contracter une maladie et de la ramener à une population avec une immunité inexistante contre elle est élevé

Le travail du gouvernement américain est de protéger les droits constitutionnels de tous les Américains. Autoriser ou encourager les entreprises à créer une société à deux vitesses dans laquelle les personnes non vaccinées ne sont pas autorisées à participer à la société civique est inconstitutionnel

Une preuve de vaccination contre le COVID-19 ne garantira pas la sécurité. Cela ne le favorisera même pas, car les soi-disant vaccins sont conçus pour réduire simplement les symptômes de l’infection.

Dans un article d’opinion publié le 29 avril 2021 par Newsday, 1 Arthur Caplan et Dorit Reiss, Ph.D., plaident en faveur de la mise en œuvre de passeports vaccinaux comme stratégie pour retrouver notre liberté de voyager et la réouverture «sûre» des écoles et entreprises.

Caplan est directeur de l’éthique médicale à la NYU Grossman School of Medicine et Reiss est professeur de droit à l’UC Hastings College of the Law et membre2 du Parent Advisory Board of Voices of Vaccines.

Caplan est également coprésident du Vaccines Working Group on Ethics and Policy, un groupe spécialement formé pour aborder «les principaux défis politiques associés aux tests et à la distribution de vaccins destinés à prévenir la transmission du COVID-19 aux États-Unis», et Reiss est un membre du conseil.

Une partie de leur argument est que les vaccinations ont «toujours» été «nécessaires pour voyager», ce qui est manifestement faux. Les exigences en matière de preuves de vaccination sont rares et strictement limitées aux voyages vers certaines destinations où le risque de contracter une maladie et de la ramener à une population dont l’immunité est inexistante est élevé. Vous n’avez jamais eu à présenter de preuve de vaccination lorsque vous vous envolez pour Paris, en France, par exemple.

Réclamer des pratiques inconstitutionnelles

Caplan et Reiss soutiennent également qu’interdire aux entreprises d’exiger des passeports vaccinaux, ce que font maintenant certains gouverneurs d’État, est «inhabituel et irrationnel», car les entreprises privées ont le droit de rendre leur entreprise plus attrayante en augmentant la sécurité de son personnel et de ses clients.

Le problème avec cet argument est que c’est le travail du gouvernement de protéger les droits constitutionnels de tous les Américains. Autoriser ou encourager les entreprises à créer une société à deux vitesses dans laquelle les personnes non vaccinées ne peuvent pas participer à la société civile est à première vue inconstitutionnel.

De plus, une preuve de vaccination contre le COVID-19 ne garantira pas la sécurité. Il ne le favorisera même pas à distance, car les soi-disant vaccins sont conçus pour réduire simplement les symptômes de l’infection. Ils ne vous immunisent pas. Vous pouvez toujours contracter le virus et le propager à d’autres. Le seul qui pourrait bénéficier du jab est celui qui l’obtient.

Bien sûr, Caplan et Reiss ne font aucune mention de ce point crucial, mais comme la personne vaccinée est la seule à bénéficier d’une protection, personne n’a besoin de connaître votre statut vaccinal, car cela ne les affecte pas de toute façon. Un individu vacciné contre le COVID-19 présente le même risque pour la communauté qu’un individu non vacciné.

Donc, la seule raison pour un passeport vaccinal est un passeport lié au contrôle, et Reiss et Caplan restent occupés, essayant de vous convaincre du contraire. Dans un article de Barron de février 20214, ils ont plaidé pour que les employeurs imposent des vaccins à leurs employés, en utilisant les mêmes arguments boiteux.

Ce qui se passe ici, c’est que le gouvernement fédéral américain reconnaît qu’il ne peut pas légalement exiger des passeports vaccinaux. Ce serait inconstitutionnel, car cela créerait une société à deux vitesses fondée sur la discrimination médicale. Le gouvernement compte donc sur les entreprises privées pour faire adopter cette mesure. Les efforts de Reiss et Caplan s’inscrivent dans cette subversion stratégique des droits constitutionnels.

Caplan et Reiss se sont également associés pour un article d’opinion publié le 27 avril 2021 par The Hour 5 dans lequel ils ont sombré à des creux de propagande typiques, dénigrant les parents d’enfants endommagés par le vaccin qui se sont battus contre la suppression de l’exemption religieuse à la vaccination dans le Connecticut.6

La menace de l’utilitarisme

L’obsession unilatérale de Caplan et Reiss pour l’utilitarisme, où les risques pour l’individu sont ignorés et l’idée d’autodétermination et de choix personnel est ridiculisée, est clairement énoncée dans un article publié dans le numéro de janvier / juin 2020 du Journal of Droit et biosciences: 7

«Il existe une littérature abondante sur les mandats des écoles et une littérature un peu plus limitée sur les mandats des adultes, mais il y a moins de discussions fondées sur des principes sur le moment approprié de prescrire un vaccin spécifique. Field et Caplan ont suggéré un cadre éthique à considérer quand les mandats des écoles devraient s’appliquer…

Leur cadre explique que l’autonomie, la bienfaisance, l’utilitarisme, la justice et la non-malfaisance sont les valeurs affectées par les mandats de vaccination. L’application du cadre ici fournit des informations importantes sur la pertinence d’un mandat de vaccin COVID-19 …

[U]le tilitarisme – agissant pour le bénéfice du plus grand nombre pour la société dans son ensemble – soutient un mandat COVID-19, car il soutient d’autres mandats de vaccination … La pandémie actuelle cause des dommages en vies et en souffrance, ainsi que des dommages économiques en empêchant la perte de plus la vie exige des mesures comme se loger chez soi, fermer des commerces et fermer des espaces publics. Prévenir ces coûts énormes est un énorme avantage social.

Une fois qu’un vaccin est disponible, la justification de mesures comme un abri à domicile diminuera, mais la prévention des méfaits dépendra de l’utilisation du vaccin. Un mandat augmentera l’utilisation, renforcera l’immunité du troupeau et réduira les coûts. La seule mise en garde est que l’équilibre des coûts et des avantages dépend de la sécurité du vaccin. »

L’utilitarisme est une pseudo-éthique discréditée qui a été utilisée à plusieurs reprises pour justifier d’horribles violations des droits humains. À présent, nous pouvons prédire avec précision quel sera le résultat si nous autorisons son utilisation pour justifier les passeports vaccinaux et les vaccinations COVID obligatoires.

En bref, l’utilitarisme est basé sur une équation mathématique selon laquelle certains individus peuvent être sacrifiés pour le plus grand bien de la majorité. En d’autres termes, si certaines personnes sont blessées par les vaccins, c’est une perte acceptable car la société dans son ensemble peut ou va récolter des gains.

Caplan et Reiss l’expriment comme «agissant pour le bénéfice du plus grand nombre». Le revers de la médaille est qu’un plus petit nombre – cela pourrait être 49 sur 100 – peut être blessé et c’est acceptable, car le nombre de personnes blessées est encore plus petit que la majorité.

Plus de 11000 décès dus au vaccin COVID enregistrés

Les dernières données sur les effets secondaires du vaccin COVID-19 suggèrent que les gouvernements opèrent déjà sous cette horrible idéologie utilitariste.

Comment expliquez-vous autrement le fait que le système de notification des blessures liées aux vaccins de l’Union européenne avait enregistré 330218 notifications d’événements indésirables, dont 7766 décès, au 17 avril 2021,8 et que le système américain de notification avait enregistré 118902 notifications d’événements indésirables au 23 avril, y compris 3 544 décès et 12 618 blessures graves, 9 pourtant, toutes ces blessures et décès sont tout simplement ignorés et l’appel à tout le monde pour obtenir leur vaccin se poursuit sans relâche – tout en dénigrant l’hésitation à la vaccination en tant que maladie mentale, déficit intellectuel ou acte de terrorisme domestique?

Dans un système utilitaire, vous cessez d’être un individu ayant des droits à la prise de décision autonome et devenez un outil du gouvernement, et c’est exactement ce que nous voyons ici. Le gouvernement a apparemment décidé que certaines personnes – un certain nombre de personnes, apparemment – sont consommables, ce qui est exactement l’inverse de ce qu’elles nous disent publiquement.