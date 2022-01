La montée des influenceurs sur les réseaux sociaux expliquée par Suhail Patel

Non seulement l’économie nationale, mais COVID 19 a également un effet menaçant sur l’économie mondiale. Il a perturbé les mouvements et causé un blocage pour beaucoup.

La situation pandémique actuelle s’est emparée du pays. Des milliers de personnes souffrent de cette maladie mortelle et sont mises en quarantaine. Cela a changé le mode de vie des gens et cela a fonctionné à domicile pour le maximum de la classe ouvrière. Le mode de vie est plus sédentaire, même si c’était d’abord au bureau, maintenant à la maison. Si nous voyons l’impact économique de la pandémie de COVID-19, il a été plus ou moins perturbateur. Le taux de croissance du pays est tombé à 3,1%. Bien que la démocratie massive envisage de rebondir le plus tôt possible. Le pays promet de rebondir, comme indiqué dans le récent podcast du FMI.

Post-pandémie et impact sur l’industrie du divertissement



Non seulement l’économie nationale, mais COVID 19 a également un effet menaçant sur l’économie mondiale. Il a perturbé les mouvements et causé un blocage pour beaucoup. C’est l’impact des pandémies sur divers secteurs comme le divertissement, l’éducation, la médecine, le comportement des consommateurs. De nombreuses entreprises ont vu la recrudescence pendant la pandémie à travers les supports numériques. Les objectifs de santé mondiale se sont effondrés avec le début de COVID 19, cependant, numériquement, de nombreux secteurs ont évolué. L’éducation a un nouveau souffle grâce à l’apprentissage en ligne et c’est devenu le besoin de l’heure. L’une des industries qui a émergé différemment est l’industrie du divertissement. Le divertissement mobile à travers diverses séries Web qui incluent Netflix, Amazon Prime et bien d’autres ont été le mode de vie des téléspectateurs qui restent à la maison. Cette tendance à rester à la maison et à regarder s’est accrue et les chercheurs disent que ce n’est que le début. La pandémie a accéléré l’adoption de la dernière tendance dans l’industrie du divertissement. L’industrie du divertissement sur téléphone mobile s’est développée et devrait atteindre 80,9 milliards de dollars. Bollywood a beaucoup souffert mais une autre voie s’est développée, c’est l’industrie du divertissement mobile. De nombreuses plates-formes OTT (sur le dessus !) ont émergé et se sont avérées être les étoiles brillantes de l’année par ailleurs terne pour l’industrie.

Suhail Patel des créateurs de Thribe

Suhail Patel de Thribe Creators a déclaré que les tendances telles qu’une augmentation des ventes numériques, des services de streaming, des jeux et du contenu généré par les utilisateurs sont là pour rester. « Il ne fait aucun doute que l’accès à Internet est essentiel et il y a une augmentation de l’utilisation des données et 30% des données ont connu une augmentation. Les expériences en direct vivront et le monde est sur le point de penser différemment sur l’aspect théâtral », a ajouté Patel

« Non seulement cela, les influenceurs sont responsables de la notoriété de la marque et des ventes et c’est pourquoi de nombreuses startups se concentrent sur les influenceurs. Les gens connaissent les marques à travers les influenceurs car ils ont un impact sur le comportement d’achat des consommateurs », a expliqué Suhail Patel.

Suhail Patel, qui est un influenceur en ligne établi et ses créateurs Thribe a exécuté avec succès de nombreuses campagnes de sensibilisation pour les marques renommées de la décennie. Certains d’entre eux sont Truecaller, Havells, Motorola pour n’en nommer que quelques-uns.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.