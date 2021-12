La montée du mouvement anti-travail

par Claudio Grass, Claudio Grass :

Les campagnes pour améliorer les conditions de travail, les manifestations syndicales, les grèves pour de meilleurs salaires et les tensions entre travailleurs et employeurs ont toujours fait partie de notre réalité sociale, politique et économique et n’ont rien de nouveau. Après tout, la relation entre une personne qui vend son temps et ses compétences et celle qui les « achète » est par nature concurrentielle, même si elle ne doit pas nécessairement être aussi controversée, toxique et hostile que nous l’avons appris. ce. Il y a toujours un bon équilibre à trouver, un prix « idéal » qui peut être convenu avec lequel les deux parties peuvent vivre, et tout autre chiffre sur cette échelle est forcément une cause de mécontentement d’un côté ou de l’autre du marché. . Cependant, cet équilibre, ou « équilibre », ne peut être trouvé et maintenu qu’à une condition simple mais cruciale : l’ensemble de l’échange doit être volontaire et les deux parties doivent être libres d’accepter l’accord ou de le rejeter.

Cela n’a pas été le cas depuis au moins un siècle dans la plupart des économies occidentales, l’État ayant pris le contrôle de la plupart des aspects de ces relations et de ces échanges. D’innombrables restrictions, charges réglementaires, obligations et surcoûts ont fortement faussé la dynamique et corrompu les incitations des deux côtés du marché du travail, entraînant souvent de graves perturbations et cultivant un esprit de méfiance, de méchanceté et d’amertume entre les « patrons » et les travailleurs. De nos jours, nous voyons tellement de problèmes, comme les congés payés, qui auraient pu être négociés de manière pacifique, respectueuse et «de bonne foi» se transformer en une lutte tous azimuts, tandis que des conflits encore plus simples, purement économiques, comme le salaire minimum , qui aurait pu être résolu automatiquement grâce aux forces du marché libre et à une concurrence réelle, se transforment plutôt en causes politiques.

Toutes ces frictions, griefs et pressions de longue date ont atteint leur paroxysme avec le début de la crise du covid, les blocages et les fermetures forcées d’entreprises. Des millions de personnes ont perdu leur emploi, principalement celles qui pouvaient le moins se permettre de manquer un seul chèque de paie, alors que la crise frappait le plus durement les travailleurs à faible revenu. Dans le même temps, d’innombrables propriétaires de petites entreprises se sont fait arracher le tapis sous les pieds et ont vu leur vie entière plongée dans le désarroi et l’incertitude totale du jour au lendemain. Les efforts du gouvernement pour contenir le virus ont provoqué une dévastation financière généralisée et les efforts aléatoires et à courte vue des planificateurs centraux pour «sauver l’économie» qu’ils ont eux-mêmes ravagé n’ont fait qu’empirer les choses.

Bien sûr, les aumônes et les chèques à l’aveugle que les gouvernements ont distribués à ceux qui ont souffert des blocages auraient pu aider les ménages en détresse à court terme, mais leurs effets d’entraînement et l’impact à long terme sur le marché du travail ont finalement exacerbé la situation. Dans un phénomène surnommé la « Grande Démission », des hordes de travailleurs ont démissionné en masse, provoquant des perturbations majeures dans les opérations normales, la production et les flux commerciaux.

Bien sûr, le mécontentement sous-jacent qui a poussé tous ces travailleurs à démissionner était là bien avant l’apparition du virus, et beaucoup d’entre eux étaient justifiés. Des conditions de travail abusives, des heures supplémentaires non rémunérées, des attentes irréalistes et injustes d’employeurs habitués à prendre le dessus – tous ces facteurs ont joué un rôle. Comme l’a dit l’un de ces employés dans un forum en ligne consacré au sujet : « Qu’est-ce que cela a de sens que mon patron puisse nous demander d’activer les notifications pour le chat du groupe de travail ET exiger que nous répondions aux messages ou aux demandes de quiconque ? Mon temps libre est mon temps libre, je ne suis pas un travailleur pour vous 24h/24 et 7j/7 et si c’est ce que l’on attend de moi, je devrais être payé 24h/24 et 7j/7.

Cependant, maintenant, tous ces griefs refoulés ont un débouché, car grâce aux chèques d’« allégement » du gouvernement et à d’autres subventions, de nombreux travailleurs peuvent se permettre de quitter leur emploi. La plupart d’entre eux recherchent simplement une meilleure offre, avec des salaires plus élevés ou des conditions plus agréables. Mais certains portent cette tendance au niveau supérieur : le mouvement « Anti-Work » a gagné du terrain au cours des derniers mois, avec l’un de ses centres, le subreddit r/antiwork attirant plus d’un million d’adeptes, tous exigeant « le chômage pour les tous, pas seulement les riches !

Leur dernière décision, un appel de masse au boycott d’Amazon le Black Friday, n’était qu’un moyen de protester et des plans d’actions futures, voire de grèves dans le monde réel, sont probablement en préparation. Pour tout lecteur raisonnable, des exigences telles que « mettre fin au travail » peuvent sembler irritantes et enfantines, voire comiques. Et bien sûr, il est important de souligner que tout le monde dans ce mouvement n’est pas assez stupide pour croire que c’est en fait quelque chose qui peut être réalisé ; ils y voient plutôt un autre mécanisme de levier pour faire pression sur les employeurs. Cependant, la chose cruciale à noter ici est que même s’ils ne s’attendent pas à ce que leur vision se réalise, ils la trouvent toujours attrayante et souhaitable. L’idée même de l’oisiveté est séduisante et une fin en soi. Si de telles valeurs s’enracinaient dans la société, il y aurait peu d’espoir d’une véritable reprise, non seulement économiquement, mais aussi culturellement et politiquement.

