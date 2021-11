La montée du secteur de la construction à louer «étonnante» malgré la pandémie

La construction pour la location est un segment passionnant du secteur de l’achat à la location. Qu’est-ce qui se cache derrière son essor et où se trouvent les emplacements de construction à louer les plus populaires au Royaume-Uni ?

Le secteur de la construction à louer est quelque peu unique, en ce sens qu’il propose des logements spécialement conçus pour les locataires plutôt que pour les propriétaires.

Au Royaume-Uni, alors que l’accession à la propriété est toujours l’objectif ultime pour beaucoup, il y a eu une nette évolution vers des personnes qui louent plus longtemps que jamais. Cela reflète en fait les comportements dans de nombreux autres pays, en particulier aux États-Unis, en Allemagne et aux Pays-Bas, où l’accent est moins mis sur la possession de briques et de mortier et où les gens sont plus enclins à vivre dans des logements locatifs de haute qualité.

Mais ce pays est en train de rattraper son retard, et une enquête de Manor Interiors montre comment le marché de la construction à la location s’accélère depuis la pandémie. Entre le troisième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021, le nombre de logements construits en location mis sur le marché a augmenté de 26 %. En nombre, il y a eu 63 950 achèvements, contre 50 798 l’année dernière.

Bâtiment à louer en cours de construction

Alors que le nombre de propriétés de construction à louer en cours de construction semblait diminuer légèrement pendant la pandémie, le nombre de développements en cours de planification ou en construction montre désormais un optimisme distinct.

Selon le rapport, il y a eu une augmentation de 8% entre 2020 et 2021 des développements en phase de construction. Au stade de la planification, il y a eu une augmentation de 10 %, passant de 90 412 à 99 543. Les chiffres montrent à quel point le secteur sera énorme une fois que les développements non construits seront achevés dans les années à venir.

Le directeur général de Manor Interiors, Farhan Malik, a déclaré : « La montée en puissance du secteur de la construction à la location a été étonnante. Promoteurs et locataires se sont lancés dans le secteur avec un empressement rarement vu. Pour les locataires, cela représente une avancée par rapport au marché locatif traditionnel avec des logements de meilleure qualité, plus de liberté, axés sur la communauté et les commodités que les locataires modernes veulent et attendent.

« En tant que tels, ils sont prêts à payer un loyer plus élevé qu’ils ne le feraient pour une maison de location privée traditionnelle. C’est pourquoi, pour les développeurs, la construction à la location représente une toute nouvelle avenue de génération de revenus, avec des valeurs locatives plus élevées et des locations plus longues avec des niveaux de chiffre d’affaires beaucoup plus faibles.

Les avantages du build-to-rent pour les investisseurs et les locataires

Comme mentionné ci-dessus, du point de vue du locataire, le secteur a souvent plus à offrir que l’achat-location. Les locataires d’aujourd’hui attendent plus que jamais de leur logement locatif, d’autant plus que les locataires vieillissent. Les propriétés construites pour la location créent un sentiment de communauté car tout le monde dans le bloc loue, avec des espaces et des équipements partagés encourageant la socialisation. Beaucoup viennent avec des extras supplémentaires, tels qu’un concierge, des espaces de travail, des gymnases et plus encore.

Les loyers de ces appartements ont tendance à être plus élevés en raison du niveau de vie plus élevé qui en découle. Selon Manor Interiors, le loyer peut être supérieur de 5,2 %, avec un appartement BTR moyen coûtant 1 323 £ par mois contre 1 258 £ par mois.

Parce que les locataires choisissent une option plus premium pour leur logement, ils ont également tendance à rester sur place plus longtemps. Certains programmes de construction à louer offrent des contrats de location plus longs, ce qui offre plus de stabilité à l’investisseur ainsi qu’au locataire. Il minimise également les périodes vides où les loyers sont perdus.

Construction à louer à Londres et au-delà

Bien qu’il y ait eu des changements dans l’endroit où les locataires d’aujourd’hui veulent vivre, les villes attireront toujours un grand nombre de jeunes professionnels. Des villes comme Manchester, Birmingham et Liverpool en particulier ont vu une augmentation du nombre de personnes quittant Londres à la recherche d’une situation différente. Pour beaucoup, les appartements plutôt que les maisons seront la préférence dans les centres-villes.

Manor Interiors a répertorié les régions du Royaume-Uni où se trouvent la plus grande proportion de propriétés, et d’appartements en particulier, sur le marché locatif. En première position se trouve Édimbourg, où sur les 562 propriétés locatives totales, 505 (90 %) sont des appartements. À Glasgow, 89 % des logements locatifs sont des appartements. Plus bas dans la liste, mais toujours avec une quantité généreuse d’appartements proposés, se trouvent Newcastle (79 %), Manchester (73 %), Sheffield (68 %) et Nottingham (66 %).

Farhan Malik déclare : « La vie en appartement est le choix évident pour de nombreux citadins et une forte propension à louer des appartements signifie que bon nombre de nos grandes villes sont déjà prêtes pour la révolution de la construction à la location.

« Les développements de la construction à la location offrent un cran au-dessus des normes de votre appartement locatif privé typique, une amélioration de la sophistication et de la qualité et, peut-être surtout, une expérience de locataire supérieure. Nous nous attendons à ce que le secteur continue de s’implanter solidement, comme il l’a déjà fait à Londres en particulier, et les développeurs peuvent être confiants que la demande sera élevée. »