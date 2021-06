La montée en flèche des coûts de fret a un impact négatif sur les petits et moyens exportateurs, selon un rapport

Les PME du monde entier détiennent plus de 25 pour cent du commerce maritime de 18 000 milliards de dollars. (Image représentative, .)

L’augmentation des coûts de fret au cours de l’année dernière en raison de la pénurie de conteneurs maritimes a un impact négatif sur les petits et moyens exportateurs, selon un nouveau rapport. Au 10 juin 2021, l’indice composite World Container Index (WCI) de Drewry – un indice mondial des taux de fret du marché au comptant des conteneurs sur toutes les grandes routes, a culminé à 6727 $, en hausse de plus de 300 % depuis l’émergence du coronavirus en décembre 2019 , a déclaré la société de financement du commerce Drip Capital dans son rapport Global Shipping Crisis. Selon son analyse interne, les PME dans le monde détiennent plus de 25 pour cent des 18 000 milliards de dollars de commerce maritime. Alors que le blocage du canal de Suez en mars 2021 a soulevé différents défis rencontrés par l’industrie du transport maritime et de la logistique, les PME en particulier traversent une crise plus profonde et plus généralisée depuis le début de la pandémie de COVID-19 et la contraction économique qui en a résulté, a déclaré la société.

« En mars 2020, avec les protocoles de distanciation sociale et les grappes de coronavirus parmi les dockers (ce qui signifiait des délais de traitement des expéditions plus lents), il est apparu une pénurie de conteneurs en Asie, car des boîtes métalliques vides étaient bloquées dans les ports nord-américains et européens », note le rapport. La situation de pénurie de conteneurs est devenue complètement incontrôlable en novembre 2020, de sorte que l’indice de disponibilité des conteneurs (CAx) pour les « unités équivalentes à quarante pieds a atteint 0,9 alors que les conteneurs s’empilaient au port de Los Angeles (LA) ». CAx est une mesure comprise entre 0 et 1 qui révèle le nombre de conteneurs qui sortent et entrent dans un port dans la même semaine. Des valeurs CAx faibles indiquent un déficit de conteneurs tandis que des valeurs élevées indiquent un surplus de conteneurs.

« Nous planifions nos expéditions bien à l’avance qu’il y a un an. Pourtant, la disponibilité des conteneurs a été un problème. Lorsque les marchandises sont prêtes pendant deux à trois semaines, nous n’obtenons pas de conteneur vide pour nous faire expédier les marchandises depuis l’Inde. Cela a affecté nos ventes et retardé nos collectes », cite le rapport Vivek Pandit, PDG d’Indian Foods and Spices, un importateur en gros de PME des États-Unis d’articles alimentaires indiens.

Les entreprises qui cherchaient désespérément à exporter leurs marchandises à l’étranger signifiaient payer des tarifs plus élevés pour acquérir des conteneurs, ce qui avait augmenté les coûts d’expédition, le WCI composite de Drewry passant de 2628 $ début novembre 2020 à 5340 $ en janvier 2021. conteneurs en raison des tactiques agressives de la Chine pour ramener des conteneurs vides. Cet environnement concurrentiel a affecté de nombreux, mais surtout tous les exportateurs PME qui ont été accablés par ces coûts élevés », indique le rapport.

