La montée en flèche du Bitcoin pourrait susciter l’intérêt du yuan numérique, selon la Banque populaire de Chine

L’espace de la crypto-monnaie pourrait aider à engendrer ses propres concurrents après qu’un représentant de la Banque populaire de Chine a déclaré que la récente poussée de Bitcoin (BTC) avait suscité un regain d’intérêt pour le projet de yuan numérique du pays.

Le yuan numérique est la monnaie numérique de la banque centrale chinoise et, comme toutes les CBDC, ses principes fondamentaux sont complètement antithétiques à ceux de l’espace des crypto-monnaies.

Les concepts cryptographiques fondamentaux de décentralisation et d’autonomie sont abandonnés au profit de la centralisation et de la surveillance, dans un effort des autorités gouvernementales pour contrôler plus facilement le flux d’argent. Le yuan numérique devrait également être au cœur des ambitions de la Chine en matière de villes intelligentes, qui verraient des villes entières rendues sans numéraire dans les années à venir.

Mais la PBoC estime que l’intérêt «très fort» que suscite le yuan numérique est le résultat de la récente ascension de Bitcoin vers de nouveaux sommets historiques, malgré l’interdiction de la crypto-monnaie en Chine.

Le directeur du bureau de recherche de la PBoC, Wang Xin, a déclaré que l’intérêt pour le yuan numérique était en partie motivé par les ambitions d’autres pays de faire de même, ainsi que par la hausse des prix de Bitcoin. Selon la traduction en mandarin de CNBC de ses commentaires, Xin a déclaré:

«D’une part, cela est lié au fait que de plus en plus de banques centrales dans le monde participent au développement des monnaies numériques nationales. D’un autre côté, cet (intérêt) peut également être lié à la forte augmentation du prix du bitcoin.

La Chine a mené de nombreux tests pilotes du yuan numérique au cours des deux dernières années, son expérimentation s’étendant aux portefeuilles matériels biométriques, aux guichets automatiques dans la rue, aux tirages de loterie nationale, etc.