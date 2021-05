La montée en puissance de TikTok, de Musical.ly à ByteDance

Il y a environ neuf mois, il semblait que la course folle de TikTok touchait à sa fin. En août 2020, Trump a signé un décret visant à interdire efficacement l’application des magasins américains. Les créateurs dévastés ont filmé des éloges émotionnels pour la plate-forme sur laquelle ils avaient trouvé communauté et renommée, tandis que le PDG nouvellement nommé, Kevin Mayer, a quitté le rôle qui s’était transformé en quelque chose pour lequel il n’avait jamais signé. Le même mois, Facebook a sorti son produit copieur, Instagram Reels, prêt et attendant la disparition de son concurrent chinois.

Mais même dans ce cas, il était clair pour ceux qui avaient prêté attention que TikTok n’allait jamais disparaître aussi facilement. Au moment de l’élection présidentielle, plusieurs tribunaux avaient mis fin à l’interdiction, et avec une nouvelle administration prenant le contrôle de la Maison Blanche, s’occuper du désordre de TikTok était loin d’être une priorité immédiate.

Ce mois d’août, quant à lui, marquera trois ans depuis que TikTok a été lancé aux États-Unis et est devenu la toute première application appartenant à des Chinois à pénétrer pleinement le marché américain – et c’est depuis lors un objet de fascination, de peur, de confusion et de joie. Comme pour de nombreuses entreprises, l’histoire d’origine de TikTok est beaucoup plus intéressante que l’histoire que TikTok lui-même aime raconter, et c’est l’objet de deux exploits de reportage des dernières semaines. L’une est la fonctionnalité de Forbes sur la toxicité et l’intensité de l’entreprise TikTok, en particulier au cours de 2020.

L’autre est la deuxième saison de Bloomberg de son podcast Foundering, qui couvre l’histoire intérieure de l’ascension de TikTok. La semaine dernière, j’ai parlé à son hôte, Shelly Banjo, qui a expliqué comment une application loufoque appelée Musical.ly a été achetée par le géant de l’application ByteDance et est devenue la plate-forme déterminante pour une génération. Ci-dessous, nous discutons du fonctionnement interne de la machine de renommée TikTok, de la rivalité avec Facebook et du fait que l’idée fausse la plus courante que les gens ont à propos de TikTok est que tout est amusant et amusant.

Lorsque Musical.ly a été lancé pour la première fois, les gens étaient extrêmement sceptiques. Snapchat avait déjà accaparé le marché des adolescents et Vine avait totalement échoué, donc la vidéo courte était une vente difficile. Comment a-t-il réussi à réussir malgré ses sceptiques?

Je pense qu’il y a deux raisons pour lesquelles il a réussi: la première est que Vine et d’autres se sont penchés sur des adolescents plus âgés et des lycéens, et ce que Musical.ly a pu faire était de rendre les gens vraiment jeunes. À l’époque, les gens l’appelaient «la plus jeune application du monde». Personne n’avait créé une application pour ce groupe, et pour une bonne raison, car il peut être dangereux pour les enfants de 12 ans d’utiliser une application, et les enfants de 12 ans ne sont pas des clients fidèles.

La deuxième raison est sa concentration sur les créateurs. Alex [Zhu, the founder of Musical.ly] a fait preuve de beaucoup de prévoyance. Musical.ly s’est rendu compte que s’ils peuvent rendre leurs créateurs célèbres, ils seront extrêmement fidèles. Cela continue jusqu’à présent.

Alex a créé de faux noms d’utilisateur pour parler aux gens [Musical.ly]; il créerait des groupes WeChat et convaincrait les plus jeunes utilisateurs de Musical.ly et leurs parents de rejoindre WeChat. Il les emmenait dîner avec leurs parents et leur demandait: «Quels problèmes se posent?» et changerait les choses [on the app] à la volée chaque jour. Je trouve juste cela tellement fascinant, un PDG de la technologie emmenant littéralement quelqu’un à dîner du milieu de nulle part en Alabama pour l’aider à être meilleur à Musical.ly. Je ne peux pas imaginer Mark Zuckerberg ou Evan Spiegel faire cela.

À l’époque, il était impensable pour la Silicon Valley qu’une application chinoise puisse devenir si connue et appréciée aux États-Unis. Comment Musical.ly a-t-il géré cette stigmatisation?

Lorsque TikTok était Musical.ly, il y avait tous ces investisseurs américains qui y avaient investi, et Facebook a initialement cherché à les acheter. Mais ensuite, ByteDance, qui est une société chinoise, est arrivée et l’a achetée, et il y a eu ce moment de changement de marque, comme: «Maintenant, nous sommes une entreprise américaine, ou une entreprise mondiale.» Le responsable des relations publiques appelait les journalistes et disait: “Arrêtez de nous appeler une entreprise chinoise, nous sommes enregistrés aux îles Caïmans.” Ils [later] embauché un PDG américain, Kevin Mayer; ils ont fait toutes ces choses pour montrer qu’ils n’étaient pas une entreprise chinoise, ils avaient juste un fondateur qui vivait en Chine.

C’était comme si travailler chez ByteDance était… exigeant. Pouvez-vous décrire un peu la culture du travail en Chine?

J’ai passé quelques années en Chine et travaillé avec de nombreuses entreprises technologiques, comme Xiaomi, ByteDance, Tencent et Alibaba. Beaucoup d’entre eux sont très similaires dans leur «culture 996», où vous regardez de 9 h à 21 h, six jours par semaine. Mais en réalité, c’était une culture de travail de 24 heures à laquelle on attendait de vous que vous répondiez tout le temps. Vous travaillez constamment, et ils lancent plus de gens vers les choses que vers la technologie. Par rapport aux entreprises technologiques américaines, de nombreuses entreprises technologiques chinoises ont beaucoup plus d’employés parce qu’elles utilisent davantage les gens, il est donc très courant que les gens s’épuisent. Ils travaillaient constamment et partaient parce qu’ils n’en pouvaient plus.

En août 2018, Musical.ly est devenu TikTok du jour au lendemain. Encore une fois, pendant les deux premiers mois, les gens étaient encore très sceptiques – il y avait cette croyance persistante que c’était juste pour les enfants, que c’était bizarre et grinçant et embarrassant. Comment les marées ont-elles commencé à tourner?

Ils ont dépensé une tonne d’argent. Ils supprimeraient ces publicités sur Twitter [and other platforms] où il y aurait des vidéos TikTok, et à l’intérieur d’elles, elles auraient un bouton d’installation. Vous feriez donc défiler Twitter et vous verrez un TikTok. Ils siphonnaient littéralement les gens de leurs concurrents sur Facebook et YouTube.

Une fois que vous êtes n ° 1 dans l’App Store pendant un certain temps, les gens commencent vraiment à vous télécharger, mais c’était encore surtout des enfants. Je pense que la pandémie a été un véritable tournant. C’est devenu très courant pour les adultes lorsque tous les enfants étaient enfermés à la maison et n’avaient rien de mieux à faire. TikTok a également commencé à se différencier et a poussé plus de créateurs autour de la nourriture, des mamans et des différents ensembles de groupes, car ils voulaient augmenter l’âge des utilisateurs.

Et par «faire pression sur les créateurs», vous voulez dire littéralement payer des influenceurs et des célébrités pour qu’ils rejoignent l’application, n’est-ce pas?

Eh bien, c’est une question délicate. En Chine, ils ont certainement eu [influencers] sur le salaire. Mais aux États-Unis, ce qui est plus probable, c’est qu’ils organisent un parrainage avec une marque afin de s’assurer que les créateurs sont payés. Ils pourraient dire: «Hé, nous voulons que vous fassiez ce grand événement en direct avec nous, et nous aurons un sponsor, puis ce sponsor vous paiera un million de dollars», ou quoi que ce soit.

Aux États-Unis, ils font très attention de ne pas nécessairement payer directement. C’est un peu plus comme: «Laissez-moi vous appeler au bureau de TikTok, nous créerons un compte pour vous et nous demanderons à quelqu’un de vous montrer comment le faire. Nous vous emmènerons chez Charli D’Amelio et vous pourrez collaborer et nous trouverons une marque pour vous qui paiera tout cet argent. Tout le monde est payé.

La manière la plus claire de faire fonctionner ce système semble être dans l’industrie de la musique. Toi a récemment écrit un morceau sur la façon dont TikTok était essentiellement responsable du succès de «Savage» de Megan Thee Stallion.

Je veux vraiment être clair que Megan Thee Stallion est une interprète et artiste incroyablement talentueuse, et que nous ne le négligeons pas. Ce que j’ai trouvé vraiment intéressant, c’est que la maison de disques voulait que «Captain Hook» soit le morceau principal. Ils pensaient que c’était sa meilleure chanson, mais le responsable des partenariats musicaux de TikTok a dit en gros: «Non, ne mettez pas celle-là là-dessus, jetons plutôt un coup d’œil dans le cerveau de nos utilisateurs.»

Il y a ces dossiers sonores secrets sur TikTok que chaque utilisateur possède, où ils enregistrent un son parce qu’ils veulent l’utiliser demain ou la semaine prochaine. TikTok peut voir ce que vous avez l’intention de faire dans quelques jours, de sorte qu’ils peuvent presque prédire si une chanson deviendra virale. Ils ont commencé à voir que ce n’était pas «Captain Hook» que les gens entraient, mais «Savage». Une fois qu’ils ont trouvé cette information, ils pourraient planifier tout le marketing autour de cette chanson, et ils pourraient faire en sorte que vous voyiez une vidéo «Savage» apparaître tout de suite sur votre page Pour vous.

L’algorithme de TikTok met naturellement certaines personnes mal à l’aise car il a vraiment l’impression qu’il est plus puissant pour vous connaître que tout ce que nous avons vu auparavant. Je sais que c’est la question à un million de dollars, mais dans vos rapports, avez-vous eu un aperçu du fonctionnement de l’algorithme?

Tout cela n’est que spéculation, et je pense que cela change constamment. Nous avons parlé à certains associés de l’IA et à l’ancien responsable de l’IA, et nous avons parlé à des personnes qui s’occupaient de la modération de contenu.

Ils prennent des centaines et des centaines de points de données sur vous et déterminent ce qui se passe pour vous garder sur l’application, puis vous la montrent encore et encore.

Une grande partie de cela a également été faite par Twitter et Facebook, mais c’est juste une vitesse différente. Le point de vue de Facebook est que vous vous souciez des gens et des relations que vous avez établies, et que vous voulez voir des choses qui vous font vous sentir davantage partie de cette communauté. ByteDance a un point de vue très différent, à savoir que ce qui vous tient à cœur n’a rien à voir avec ce à quoi vos amis se soucient.

Les gens se sont plaints lorsque leurs parents sont arrivés sur Facebook, puis ce n’est plus devenu cool. Mais cela n’a pas d’importance pour TikTok, car vous ne voyez pas la même chose que vos parents, vous dites seulement ce que vous voulez voir. Je pense que cela crée une durabilité pour l’application qui n’existe tout simplement pas [elsewhere].

Quelles sont les plus grandes idées fausses que les gens ont à propos de TikTok?

Je pense que la plus grande idée fausse est que TikTok est cet endroit éphémère, amusant et authentique où chacun peut être lui-même. Ces créateurs, comme vous le savez, travaillent très dur. C’est leur travail; ils resteront assis là pendant des heures et des heures à faire des vidéos de 15 secondes qui semblent amusantes et authentiques.

Les jeunes enfants sont sur l’application et ils voient ces choses vraiment bien produites qu’ils ne sont peut-être pas nécessairement capables de faire, puis ils se maintiennent à cette norme. Vous parlez à ces enfants qui passent cinq heures par nuit sur l’application et c’est leur vision du monde, et tout est fabriqué. Comment cela affecte-t-il réellement les personnes qui l’utilisent? Je ne connais pas vraiment la réponse à cela. Ça pourrait être très bien. Mais cela m’inquiète.

Dès que TikTok a décollé, il y a eu de la panique sur la façon dont tous ces enfants sont sur cette application appartenant à la Chine. Dans une certaine mesure, c’est une préoccupation raisonnable, mais avez-vous l’impression que les utilisateurs courent un danger quelconque?

Quand vous parlez à des jeunes de 15 ans, ils disent: «Oh, tout le monde prend vos données. Facebook prend mes données, Google prend mes données, comme, ça me va tout à fait. Je connais le contrat: je vous donne mes données, je reçois cette application gratuitement. »

Mais le fait est que TikTok appartient à une entreprise chinoise et que le gouvernement chinois a une loi dans ses livres selon laquelle il peut exiger que toutes les entreprises technologiques communiquent leurs données. TikTok dit qu’il n’a donné aucune donnée au gouvernement chinois, mais nous ne savons pas si cela signifie qu’il ne donnera jamais aucune donnée à l’avenir, car il est vraiment impossible de discuter de quelque chose qui ne s’est pas encore produit. Peut-être sont-ils en train de créer une base de données complète de centaines de millions d’adolescents qui finiront un jour par se retrouver entre les mains du gouvernement chinois, mais nous ne le savons pas. Tiktok nie évidemment une telle chose, mais la personne en charge de TikTok aujourd’hui pourrait ne pas être en charge de TikTok demain, car en Chine, ils peuvent simplement reprendre votre entreprise.

Quel est l’avenir de TikTok maintenant que Trump ne menace pas explicitement sa disparition?

Je pense qu’ils essaient de rester politiquement discrets. C’est difficile à dire, car je ne pense pas que quiconque s’attendait à ce que Trump a fait au début. Je pense qu’ils vont continuer de croître. Ils se lancent maintenant dans le commerce électronique, ce qui, je pense, pourrait être énorme pour eux.

Les gens de ce secteur se posent encore aujourd’hui la question: «TikTok est-il juste une mode?» Pour moi, c’est fou, parce que c’est cette énorme méga-entreprise qui est l’application la plus téléchargée, cela a fait peur à des gens comme Mark Zuckerberg, leur société mère est sur le point d’entrer en bourse. L’idée que c’est comme Vine, que ça pourrait disparaître demain, est folle.

