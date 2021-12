La montée subite d’Omicron vole Noël dans les magasins et les restaurants de New York

La variante Omicron en plein essor est en train de devenir le Grinch qui a volé Noël dans les magasins et les restaurants de Big Apple qui comptaient sur la saison des vacances pour les aider à rebondir après la pandémie de COVID-19.

« Au cours du week-end, nous n’avons pas eu autant de monde que nous le faisons habituellement pendant la saison de Noël », a déclaré mercredi un employé de Saks Fifth Avenue.

« Nos clients achètent de l’omicron au lieu d’acheter un sac Dior. »

Au cours de l’après-midi, environ 40 personnes ont vérifié les vitrines emblématiques du célèbre grand magasin sur le thème de Noël – tandis que 25 autres étaient alignées de l’autre côté de la rue pour se faire tester pour le coronavirus.

Les propriétaires de restaurants craignent particulièrement que l’augmentation du nombre de nouveaux cas de coronavirus – qui a atteint mercredi un record de 28 924 dans tout l’État – ne finisse par mettre un terme à leurs activités.

« J’ai perdu plus de 50 pour cent de mes réservations. Peut-être même plus. La perte de revenus est donc d’au moins 50 % », a déploré Domenic Sacramone, propriétaire de Sac’s Place à Astoria, dans le Queens.

« Cela a commencé à nous frapper jeudi dernier. Certains sont de grosses réserves – des groupes de 11, des groupes de sept. »

Le propriétaire du restaurant du Queens, Domenic Sacramone, craint d’avoir perdu « au moins 50 pour cent » de son chiffre d’affaires en raison de l’annulation de réservations. Daniel William McKnight

Sacramone a déclaré que « c’est comme une situation à trois niveaux ».

« Premièrement, les gens ont peur et ils annulent leurs réservations. Deuxièmement, soit des personnes ont été exposées, soit un membre de leur groupe est tombé malade », a-t-il déclaré.

« La troisième raison est que les gens voyagent ce Noël et qu’ils ne veulent pas ruiner leurs projets de Noël. Alors ils ne sortent pas.

Les New-Yorkais font la queue pour des tests PCR et COVID-19 rapides à Wall Street le 16 décembre 2021.AP Photo/Ted Shaffrey

Les données compilées par la société de réservation en ligne OpenTable ont montré que le nombre total de personnes mangeant dans les restaurants de la ville qui utilisent son service a chuté de près de 60% lundi et mardi, par rapport aux mêmes jours en 2019 avant le début de la pandémie.

Annulations à gogo

Les sombres statistiques sont survenues après deux jours de baisses plus faibles – 32% samedi et 38% dimanche – qui ont suivi l’annonce vendredi qu’un record de 21 027 New-Yorkais avaient été testés positifs pour COVID-19.

OpenTable, une société de réservation en ligne, rapporte que les restaurants Big Apples ont perdu plus de 50% de leurs clients cette semaine. Bloomberg via .

Andrew Rigie de la New York City Hospitality Alliance a déclaré avoir entendu un propriétaire de restaurant dire que les recettes des fêtes avaient diminué de 60%.

« Tous les types de restaurants ont été impactés. Les fêtes d’entreprise ont été annulées, les amis et la famille ont annulé leurs réservations et cela n’aurait pas pu arriver à un pire moment », a-t-il déclaré.

Suivez les dernières nouvelles sur la variante Omicron avec la couverture en direct du New York Post

« Habituellement, c’est un moment où ils gagnent plus d’argent et remboursent leurs dettes. Mais toutes les réservations annulées ne sont qu’un coup de poing – cela rend les choses difficiles. »

Un directeur du restaurant français Balthazar, très apprécié des célébrités, dans le quartier de Soho à Manhattan, a déclaré qu’entre 15 et 20 réservations avaient été annulées «par jour au cours de la semaine dernière.

Sophie’s Cuban Cuisine sur 96 Chambers St., Manhattan a fermé en raison de la diminution des clients.Gabriella Bass Le célèbre grand magasin Saks Fifth Avenue a reçu moins de trafic en personne alors que les New-Yorkais font la queue pour les sites de test COVID-19 à proximité.Anthony Behar/Sipa USA

Au restaurant italien Carbone à Greenwich Village – où les tables sont si difficiles à trouver que le magazine New Yorker a récemment publié un article « comment faire » – un serveur a déclaré : « Les gens annulent les réservations effectuées il y a des mois. »

En plus des nombreuses non-présentations, de nombreux restaurants font face à des pénuries de personnel causées par des travailleurs qui se sont déclarés malades du coronavirus – un problème qui n’est aggravé que par les longues attentes pour les tests et les résultats sur certains sites.

« Nous manquons de personnel – tout le monde reçoit le COVID – nous ne pouvons donc pas accueillir de sièges à l’extérieur, uniquement à l’intérieur », a déclaré un employé du Lure Fishbar branché de Soho.

Les détaillants et les commerçants craignent que l’augmentation des cas de COVID-19 ne réduise le tourisme indispensable alors que les New-Yorkais restent chez eux.REUTERS/Eduardo Munoz

Des touristes déçus

Et tandis que certaines attractions touristiques populaires étaient encore bondées, y compris le magasin LEGO du Rockefeller Center de Manhattan, où les acheteurs faisaient la queue autour du pâté de maisons, de nombreux visiteurs de la Big Apple ont déclaré que leurs voyages ne se déroulaient pas tout à fait comme prévu.

Le directeur exécutif de la New York City Hospitality Alliance, Andrew Rigie, a déclaré que l’augmentation des réservations nulles avait été « un coup dur » pour les restaurants. Pacific Press/LightRocket via .

La retraitée Dawn Nook de Gloucester, en Angleterre, a déclaré qu’elle et son mari Paul Nook étaient arrivés sur le paquebot Queen Mary 2, qui a accosté à Brooklyn lundi pour la première fois en près de deux ans.

Nook a déclaré qu’ils étaient « heureux de porter les masques » après leur dernière visite dans la ville il y a 10 ans – mais déçu d’apprendre à quel point COVID-19 faisait des ravages sur les traditions chéries de Yuletide.

« Nous avions des billets pour ‘Casse-Noisette’ et c’est annulé. C’est tellement dommage », a-t-elle déclaré.

Chito Gvrito à Manhattan fermé en raison de la montée en flèche de la variante omicron.Christopher Sadowski Les restaurateurs espéraient que le tourisme de vacances augmenterait les ventes alors que la ville se remet de la pandémie.REUTERS/David ‘Dee’ Delgado

« J’attendais le ballet avec impatience, quel bémol. »

Jean Torres de Caroline du Nord a déclaré que lui, sa femme Ruth Torres et leur fils Jeanpaul, 11 ans, avaient vécu une expérience similaire.

« Nous voulions obtenir des billets pour voir Aladdin, et le spectacle a été annulé », a-t-il déclaré.

Les entreprises avaient auparavant déploré le mandat de masque d’intérieur du gouverneur Kathy Hochul pour décourager les acheteurs.REUTERS/Mike Segar

En plus d' »Aladdin », la comédie musicale « Hamilton » de Lin-Manuel Miranda, lauréate du prix Pulitzer, est fermée jusqu’à Noël et « Jagged Little Pill » d’Alanis Morrisette a fermé lundi après que « plusieurs » membres de la distribution et de l’équipe aient été testés positifs pour le coronavirus.

Torres a déclaré qu’il s’inquiétait de la possibilité que sa famille attrape COVID-19 lors de leur escapade de Noël.

De nombreux spectacles de Broadway, dont « Aladdin », ont été annulés pour les vacances en réponse à l’augmentation des cas de COVID-19.Alexi Rosenfeld/.

« Nous sommes allés à la Statue de la Liberté hier et nous étions entassés comme des sardines », a-t-il déclaré.

«Je suis inquiet car dans certains endroits, comme dans le métro ou Macy’s et la patinoire, il n’y a pas de distanciation sociale. Quand j’ai vu tout le monde patiner à la patinoire, nous avons sauté.