La montre Amazfit GTR 3 avec GPS, suivi de 150 sports, et une batterie qui dure 21 jours, à bon prix sur Amazon | La technologie

Elle n’est en vente que depuis quelques semaines, alors voici une bonne chance d’obtenir cette superbe smartwatch pour moins de 150 euros.

Le nouveau Amazfit GTR 3 Elle a tout ce que l’on attend d’une montre connectée : un design élégant et discret, un contrôle des principaux signes vitaux, un suivi de plus de 150 activités et une batterie que vous pouvez oublier un mois environ.

Tu peux recevoir la nouvelle montre Amazfit GTR 3 avec GPS pour seulement 149,9 euros sur Amazon, avec la livraison gratuite en 48h.

C’est une montre connectée avec un Écran AMOLED de 1,39 pouces à 60 Hz, toujours allumé, ce qui vous permet de voir les résultats confortablement, sans vous fatiguer les yeux.

La nouvelle smartwatch Amazfit GTR 3 avec GPS et 21 jours de batterie pour seulement 149,9 euros

Appuyez sur un seul bouton pour vérifier fréquence cardiaque, saturation en oxygène du sang, niveau de stress et fréquence respiratoire, pour obtenir des résultats en aussi peu que 45 secondes.

Il surveille également la qualité du sommeil et de la respiration, pour détecter l’apnée.

Suivre plus de 150 sports différents, et ne propose pas seulement des données standard telles que les pas parcourus ou la distance. Il montre également consommation maximale d’oxygène (VO2 max), temps de récupération complet, charge d’entraînement et effet d’entraînement.

A aussi GPS, en plus de GLONASS, Galileo, BDS et QZSS, pour afficher l’emplacement ou suivre des itinéraires. ET Il est étanche et submersible jusqu’à 5 mètres.

En plus des fonctions sportives ou de santé, il dispose d’un stockage et d’une lecture de musique, appels téléphoniques mains libres grâce au microphone et au haut-parleur intégrés, avis, et l’utilisation d’applications.

A aussi Alexa intégré, ce qui signifie que vous pouvez donner des commandes vocales même sans connexion Internet.

Malgré ces fonctionnalités avancées et l’écran toujours allumé, la batterie dure pas moins de 21 jours.

