La montre connectée Huawei Watch GT 2 Pro bénéficie d’une remise de 112 euros, avec recharge sans fil et autonomie de deux semaines | La technologie

Si vous cherchez une nouvelle montre de sport pour faire de l’exercice cet été, la Huawei Watch GT 2 Pro a une bonne liste de spécifications et son prix est tombé à 112 euros.

Le marché de la montre de sport regorge de plus en plus de modèles, ce qui rend plus difficile la prise de décision. Pour le prix qu’il présente en ce moment, le Montre Huawei GT 2 Pro Il devrait être sur votre liste d’options parmi lesquelles choisir.

Samsung et Huawei sont deux des marques qui parviennent à rivaliser avec l’Apple Watch, étant l’une des meilleures options pour les utilisateurs d’Android qui ne recherchent pas une montre bas de gamme. Sur les près de 300 euros qu’il a coûté dernièrement, il en coûte désormais 187 euros.

Montre connectée de dernière génération avec écran OLED de 1,39″, autonomie de deux semaines, GPS, GLONASS, capteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang.

Vous pouvez l’acheter sur Amazon pour ce prix grâce à un 37% de réduction. Elle était à 299 euros et maintenant elle est à 187 euros, même le magasin Huawei ne présente pas une offre aussi intéressante, bien qu’il ne s’agisse pas de la dernière version de cette montre.

Parmi ses qualités les plus intéressantes se trouve la Capteur GPS ne pas dépendre du mobile et enregistrer l’activité physique plus en détail. Il dispose également d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un podomètre ou d’un indicateur de qualité du sommeil. De plus, il offre VO2 Max et compteur de saturation en oxygène, deux valeurs de plus en plus importantes pour connaître votre état de forme et de santé.

Avec ce modèle, vous pouvez analyser jusqu’à 100 modes sportifs, comme le golf ou la natation. Il mesure même SWORF, ce qui en fait l’une des meilleures montres pour nageurs. Mais s’il y a une caractéristique qui est particulièrement intéressante, c’est son autonomie de plus de deux semaines et la recharge sans fil qui indiquent que nous sommes face à un modèle de qualité.

Avec une Écran AMOLED Pour une plus grande précision des couleurs et une consommation de batterie plus faible, les raisons de considérer cette montre connectée de marque Huawei ne manquent pas, surtout maintenant qu’elle bénéficie d’une remise aussi importante de 112 euros.

