La montre connectée OnePlus Harry Potter profite de la nostalgie du millénaire

A quel point aimez-vous encore Harry Potter ? Assez pour supporter un appareil que notre propre Dan Siefert a qualifié de « de base et ennuyeux » et que Victoria Song de Gizmodo a qualifié de « pire montre connectée que j’ai jamais utilisée » ? Eh bien mon garçon, j’ai un lien en édition limitée pour vous.

La OnePlus Watch Harry Potter Limited Edition est une nouvelle version de la première montre connectée décevante de la société sur le thème du garçon sorcier. Il est actuellement coté à 16 999 (environ 225 $) et sera disponible exclusivement en Inde où il sortira le 21 octobre. C’est une petite prime par rapport aux 14 999 (environ 200 $) que la version régulière de la montre se vend dans le pays.

La montre comprend des visages personnalisés et un design sur le thème de Harry Potter. Image : OnePlus

La version en édition limitée de la montre comprend naturellement un certain nombre d’éléments sur le thème de Harry Potter. Il a une palette de couleurs cuivre et une bande de cuir marron ornée de la marque Harry Potter, et il est livré dans une boîte sur le thème de l’entrée magique du Chemin de Traverse.

Les réglages logiciels incluent six cadrans thématiques, dont quatre basés autour des écoles de Poudlard, ainsi que des animations spéciales de démarrage et de chargement. XDA Developers a mis la main sur la montre si vous souhaitez lire quelques impressions de première main.

Malgré ses premières critiques décevantes, OnePlus a mis à jour la montre depuis sa sortie, ajoutant de nouvelles fonctionnalités telles qu’un affichage permanent et une fonction de caméra de contrôle à distance. Mais d’après l’expérience de Dan avec la montre connectée, il faudra peut-être bien plus qu’une couche de peinture sur le thème des sorciers pour en faire un accessoire indispensable.