La montre connectée pour enfants : appels vidéo, GPS, messages, voix et photos | La technologie

Une montre connectée pour enfants vient d’arriver en Espagne qui vous permet d’être connecté avec vos enfants à tout moment. Elle s’appelle imoo Watch Z6 et ce sont ses caractéristiques, son prix et sa disponibilité.

Les appareils portables nous offrent des fonctions très intéressantes et aujourd’hui leur utilisation est très répandue. Mais ils ne sont pas seulement utiles pour enregistrer notre activité physique et mesurer différents paramètres de notre santé, ils ont aussi beaucoup plus à offrir.

Les montres connectées pour enfants en sont un bon exemple. Il existe différentes montres connectées pour enfants sur le marché, comme celui de Xiaomi, qui a pour but d’assurer la sécurité des plus petits et de les connecter avec leurs parents de manière rapide et directe.

Aujourd’hui, une nouvelle montre connectée pour enfants vient de débarquer en Espagne. Nous parlons de imoo Watch Phone Z6, un appareil spécialement conçu pour que les enfants et leurs parents soient connectés à tout moment via des appels téléphoniques, des appels vidéo, un chat texte, des messages vocaux, des photos et de courtes vidéos.

L’imoo Watch Phone Z6 est équipé d’un Écran AMOLED de 1,41 pouces avec une résolution de 320 x 360 pixels. Le panneau peut être déplié et détaché du bracelet pour montrer tous les angles.

En haut on trouve une caméra Dual Flip avant et arrière. La caméra avant a un objectif de 5 Mpx et l’arrière un objectif de 8 Mpx, avec une mise au point automatique dans les deux cas et une ouverture de f/2,2.

La caméra Dual Flip vous permet de passer des appels vidéo et des selfies ainsi que de prendre des photos et des vidéos avec la caméra arrière. Lorsque l’écran est relevé, le capteur à effet Hall permet d’activer le mode mains libres de l’appareil photo, grâce auquel les enfants peuvent prendre des photos ou enregistrer des vidéos sans se mettre en danger.

Montre intelligente pour enfants conçue pour connecter parents et enfants. Il propose des appels vocaux et vidéo, un chat texte, des messages vocaux, des photos et de courtes vidéos, ainsi que la géolocalisation.

Une autre caractéristique intéressante de cette montre intelligente pour enfants est que offre aux parents une géolocalisation en temps réel via Google Maps. Les parents peuvent connaître à tout moment la localisation de leurs enfants et ont la possibilité de paramétrer des alertes pour que le système les prévienne au cas où l’enfant quitterait une zone spécifique.

Le fabricant garantit que la montre connectée est totalement sûre pour les enfants. Il a Certificats ePrivacyseal et ePrivacyApp et se conforme aux lois européennes GDPR sur la confidentialité et la protection des données.

imoo Watch Phone Z6: prix et disponibilité

L’imoo Watch Phone Z6 est disponible en deux couleurs : violet et vert. Il est déjà disponible à la vente et son prix est de 219 euros.