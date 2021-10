La montre de fitness sensible vient de s’améliorer

TL;DR

La division Redmi de Xiaomi a annoncé la Redmi Watch 2. La montre intelligente d’entrée de gamme contient de nombreuses fonctionnalités de suivi de la condition physique et des améliorations subtiles par rapport à son prédécesseur. Cela inclut le GPS embarqué, le suivi SpO2 et de nombreux modes de suivi sportif supplémentaires.

La montre Redmi originale nous a beaucoup impressionnés avec une excellente intelligence de suivi de la condition physique pour son prix bas. Maintenant, son successeur, la Redmi Watch 2, arrive officiellement sur les tablettes en Chine.

Lancée aux côtés de la série Redmi Note 11, la Redmi Watch 2 conserve le design fondamental de son homonyme, y compris le cadran carré. Cependant, il remplace le panneau LCD terne de 1,4 pouce pour un écran AMOLED de 1,6 pouce plus lumineux. Malgré cette bosse de taille, la montre reste assez légère à 31 grammes. Les utilisateurs ont également le choix entre trois coloris de carrosserie et six options de sangles.

Voir également: Les meilleurs trackers de fitness pas chers

Comme pour la plupart des appareils portables modernes, il existe de nombreux outils de suivi de la condition physique pour divertir les athlètes occasionnels. La Redmi Watch 2 comprend désormais 100 modes de suivi sportif, avec 17 modes sportifs « professionnels ». Le GPS intégré fait également un retour bienvenu, mais le suivi SpO2 est la grande nouveauté. Il peut également suivre les niveaux d’oxygène dans le sang pendant le sommeil, ce qui devrait permettre un suivi du sommeil plus intuitif. Un moniteur de fréquence cardiaque est également inclus.

La Watch 2 apporte 12 jours d’endurance par charge, en grande partie grâce à un nouveau chipset. La charge est assurée par une station de charge magnétique.

Prix ​​et disponibilité de la Redmi Watch 2

Alors combien coûte la Watch 2 ? Eh bien, cela coûtera 349 yuans (~ 55 $) jusqu’au 31 octobre, mais vous aurez besoin de 399 yuans (~ 62 $) pour attraper le dernier appareil portable de la société après cela. C’est 100 yuans (~ 16 $) plus cher que le modèle précédent, mais c’est apparemment une prime qui vaut la peine d’être payée.

Bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur la disponibilité mondiale de la Watch 2, l’appareil d’origine était au prix de 3 999 Rs (~ 53 $) en Inde. Attendez-vous à ce que la suite coûte bien moins de 100 $ dans cette région si elle fait le voyage.