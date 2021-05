La montre de sport de Xiaomi est désormais beaucoup moins chère: elle coûte 99 € et dispose d’un écran AMOLED | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi a parmi son vaste catalogue d’appareils une montre axée sur l’exercice physique qui n’a pas grand-chose à envier à d’autres marques comme Huawei, Samsung ou Apple et dont le prix est inférieur à 100 euros.

Les horloges sont devenues bien plus que de simples gadgets pour vérifier l’heure. Il peut surveiller une grande partie de notre quotidien et servir de pont entre le mobile et nous d’une manière plus confortable. Ces appareils intelligents peuvent vous être d’une grande aide pour très peu.

le Montre Xiaomi Mi a frappé le marché pour démontrer que la plupart des fonctionnalités pouvaient être proposées, mais à un prix beaucoup plus bas. Si, en plus, profitez d’offres comme celle-ci, le rapport qualité-prix s’envole.

Cette smartwatch dispose d’un panneau AMOLED, d’un capteur de fréquence cardiaque et surtout d’une batterie impressionnante qui vous durera au moins deux semaines.

Cette montre coûte généralement 129 euros, mais maintenant vous pouvez l’acheter pour 99,95 euros chez Media Markt. En plus de cet avantage, acheter via Media Markt signifie ne pas avoir à payer de frais d’expédition et pouvoir choisir une livraison à domicile ou une collecte plus rapide en magasin.

Bien que dans ce secteur, Xiaomi soit surtout connue pour ses bracelets intelligents, la Mi Band, cette montre est un saut qualitatif pour ceux qui recherchent un plus de qualité, avec beaucoup plus de fonctions, d’autonomie et de design. Par exemple, votre L’écran tactile circulaire de 46 millimètres est AMOLED et une de ses forces pour laquelle cela en vaut la peine.

A l’intérieur, un capteur GPS permet d’analyser avec plus de précision le 117 sports qui intègre et nous évite de dépendre du mobile pour sortir s’entraîner. Il dispose également d’un moniteur Fréquence cardiaque sur 24 heures et un capteur d’oxygène dans le sang pour mesurer le comportement de votre corps.

Pèse juste 32 grammesVous pouvez vérifier toutes les forces et faiblesses de cette smartwatch dans l’analyse approfondie que nous avons dédiée il y a quelques mois. Dans celui-ci, nous vous disons tout ce qui vaut la peine et ce qui doit être amélioré pour que vous puissiez comparer avec d’autres modèles tels que la Mi Watch Lite de 47,67 euros sur Amazon ou le Amazfit GTS de 84,88 euros.

Ce sont vos principaux concurrents en termes de prix. Choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins.

