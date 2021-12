La montre Hublot volée de Diego Maradona retrouvée à Assam

Selon les rapports, la montre de luxe récupérée de l’accusé a une valeur d’environ Rs 20 lakh. (Images : AP, Twitter/DGP Assam)

La montre de luxe de Diego Maradona : Une montre de luxe volée a été récupérée par la police d’Assam, et la montre appartenait à la légende du football Diego Maradona. La récupération a été effectuée par la police d’Assam alors qu’elle travaillait avec la police de Dubaï. En plus de récupérer la montre, la police a également arrêté l’accusé – un certain Wazid Hussein – selon un tweet d’Assam CM Himanta Biswa Sarma. Le CM a ajouté que des mesures de suivi étaient prises dans cette affaire conformément à la loi. La montre récupérée est un héritage Hublot. La Hublot n’appartenait pas seulement au footballeur, mais faisait également partie des montres en édition limitée que Maradona avait signées, a tweeté le DGP d’Assam.

Dans un acte de coopération internationale, @assampolice s’est coordonné avec @dubaipoliceHQ via la LEA fédérale indienne pour récupérer une montre @Hublot patrimoniale appartenant au légendaire footballeur Diego Maradona et a arrêté un certain Wazid Hussein. Une action légale de suivi est en cours. pic.twitter.com/9NWLw6XAKz – Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) 11 décembre 2021

Selon les informations partagées par la DGP, la montre était entreposée dans un coffre-fort à Dubaï avec d’autres effets personnels de Diego Maradona.

L’Agence centrale de la police de Dubaï a informé les forces de l’ordre fédérales indiennes qu’un Wazid Hussein avait volé la montre signée en édition limitée, puis s’était enfui vers l’Assam. La police d’Assam a attrapé Hussein à 4 heures du matin depuis sa résidence basée à Sibsagar et a également récupéré la montre en sa possession.

Le DGP a également partagé qu’il avait travaillé comme agent de sécurité pour une entreprise alors qu’il était à Dubaï. L’entreprise stockait les effets personnels de la légende du football argentin. Il travaillait depuis quelques jours dans l’entreprise lorsqu’il a demandé à son employeur de l’autoriser à retourner en Inde, invoquant la maladie de son père. Hussein est retourné à l’aéroport international Indira Gandhi de Delhi le 15 août de cette année, selon les informations partagées par la DGP.

Selon les rapports, la montre de luxe récupérée de l’accusé a une valeur d’environ Rs 20 lakh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.