La montre intelligente économique Noise Colorfit 3 Pro Assist avec Alexa intégrée lancée à Rs 3 999

Noise Colorfit 3 Pro Assist a été lancé en Inde en tant que deuxième montre connectée à petit budget de la série. Le Noise ColorFit 3 Pro Assist est similaire au Colorfit 3 Pro, mais avec une fonctionnalité supplémentaire : l’assistant intelligent Alexa intégré.

Nous avons vu des montres connectées économiques comme Amazfit Bip U Pro, BoAt Xtend venir avec la fonction d’assistant intelligent Alexa et maintenant Noise a lancé son Colorfit 3 Pro Assist. Il s’agit d’une extension du Colorfit 3 Pro de février 2021.

Prix ​​Noise Colorfit 3 Pro Assist en Inde et disponibilité

Le Noise Colorfit 3 Pro Assist est au prix de Rs 3 999. La smartwatch sera disponible dans les options de couleur noir, bleu, gris et blanc. Le Noise Colorfit 3 Pro Assist sera mis en vente via Amazon à partir du 6 août à midi.

Spécifications et fonctionnalités de Noise Colorfit 3 Pro Assist

(Crédit image : Amazon)

En tant que montre intelligente, la Noise Colorfit 3 Pro Assist est livrée avec un assistant intelligent Alexa intégré comme fonction intelligente de base. Avec un assistant vocal Alexa intégré, vous pouvez obtenir des mises à jour météo, réserver un taxi, régler des alarmes, régler une minuterie, traduire et faire bien plus encore, le tout avec des commandes vocales. Bien que la montre intelligente soit livrée avec un microphone, les résultats seront au format texte car il manque un haut-parleur.

Cela dit, le reste des spécifications et fonctionnalités est similaire à Noise Colorfit 3 Pro. Vous êtes devant un écran couleur tactile de 1,5 pouces. Un seul bouton sur le côté est présent pour naviguer dans l’interface utilisateur et effectuer plusieurs tâches en fonction des applications et du menu. La smartwatch peut être couplée à un smartphone via l’application NoiseFit qui offrira plus d’options de personnalisation, y compris des cadrans de montre basés sur le cloud.

(Crédit image : Amazon)

En ce qui concerne les fonctions de fitness, la montre peut suivre les pas effectués, les calories brûlées et la distance parcourue. Il est livré avec plusieurs modes sportifs pour suivre toutes vos activités. Il existe un capteur de fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 qui est au cœur de tout appareil portable intelligent de nos jours. De plus, la montre est également capable de suivre les niveaux d’oxygène dans le sang grâce au moniteur SpO2. Il existe également une surveillance du stress pour suivre les niveaux de stress. La montre est également étanche jusqu’à 50 mètres (cote 5 ATM).

En ce qui concerne la durée de vie de la batterie, le Noise Colorfit 3 Pro Assist est conçu pour durer jusqu’à 10 jours. Il peut être alimenté avec le chargeur magnétique inclus.

