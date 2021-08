La montre intelligente Fossil Gen 6 a fuité avec de nouvelles images et informations

in

TL;DR

De nouvelles images et informations pour la prochaine montre intelligente Fossil Gen 6 ont fuité. Les appareils portables devraient utiliser le nouveau WearOS co-développé par Google et Samsung. Les montres connectées devraient être commercialisées fin septembre en Allemagne.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons eu notre premier aperçu officiel de la Samsung Galaxy Watch 4. Il s’agit de la première montre intelligente qui utilise le WearOS remanié que Google a co-développé avec Samsung. Maintenant, une nouvelle fuite de Winfuture.de nous donne un premier aperçu de la montre intelligente Fossil Gen 6, qui pourrait être le premier appareil portable en dehors du produit de Samsung avec le nouveau Wear OS. La montre intelligente Fossil Gen 5, qui utilise l’ancienne version de WearOS, lancée en 2019, nous attendons donc depuis un certain temps l’arrivée du prochain appareil portable Fossil.

Selon les informations de WinFuture.de, les montres intelligentes Gen 6 auront un écran OLED de 1,28 pouce plus lumineux avec une résolution de 416 × 416, par rapport à l’écran AMOLED sur la Gen 5. À l’intérieur, la montre intelligente Gen 6 aura le Qualcomm Snapdragon Wear Processeur 4100+, avec 8 Go de stockage. La durée de vie de la batterie devrait durer jusqu’à 24 heures, et il devrait prendre environ une heure pour charger complètement la montre.

Selon l’article, les montres connectées seront vendues en différentes versions pour hommes et femmes, avec des tailles de boîtier de 42 mm ou 44 mm de large. Les montres devraient également pouvoir fonctionner immergées dans l’eau, jusqu’à 50 mètres. L’article indique que les montres auront des capteurs à l’arrière pour surveiller les activités telles que les pas, le sommeil, la fréquence cardiaque, les niveaux de cardio, etc. Des bracelets en cuir, en tissu et en métal devraient également être proposés.

Les prix des montres connectées Fossil Gen 6 devraient se situer entre 299 € et 329 € en Allemagne, selon l’article, et ils devraient être mis en vente le 27 septembre dans ce pays. Bien entendu, les prix et les dates de lancement pour d’autres marchés, y compris les États-Unis, pourraient être différents.