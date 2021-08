La montre intelligente Fossil Gen 6 Wear OS devrait apparaître le 30 août

La montre intelligente Fossil Gen 6 exécutant Wear OS 3.0 a déjà été confirmée par Fossil lui-même, mais pas la date de sortie. D’après un e-mail envoyé aux clients, il semble que le lundi 30 août pourrait être le grand jour.

L’e-mail, repéré et rapporté par Droid Life, indique que le modèle Gen 6 “arrive rapidement” – et il est conseillé aux fans de Fossil de “vérifier vos e-mails lundi pour un premier accès à la montre intelligente la plus récente et la plus avancée de Fossil”.

Cela ressemble à une annonce de la montre intelligente Fossil Gen 6, et cela signifie que nous devrions obtenir plus de détails sur le portable même s’il n’est pas mis en vente tout de suite. Nous vous apporterons bien sûr tout ce qui est annoncé ici même sur TechRadar.

Ce que nous savons jusqu’à présent

Tout d’abord pour le Fossil Gen 6 est le logiciel : Google met beaucoup derrière la grande mise à jour Wear OS 3.0 qui débarque cette année dans le but de prendre une part de marché de l’Apple Watch, et la mise à niveau apporte avec elle une meilleure autonomie de la batterie, une meilleure commutation d’applications, amélioration des performances, nouvelles vignettes tierces et bien plus encore.

Ensuite, il y a le matériel : le successeur du Fossil Gen 5 arriverait avec le chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus, 8 Go de stockage interne et un écran de 1,28 pouces fonctionnant à une résolution de 416 x 416 pixels.

Vous pouvez vous attendre à ce que de nombreux capteurs embarqués et une technologie de suivi soient inclus dans le modèle Gen 6, tandis que le prix serait d’environ 299 à 329 € – avec une conversion de devise directe (donc ce ne sera probablement pas sur place ), cela revient à environ 355-390 $ / 255-280 £ / 480-530 AU $ sur d’autres marchés.

Opinion : Fossil mérite un hit sur Wear OS

Fuite d'images Fossil Gen 6.

Dans l’ombre du succès phénoménal de l’Apple Watch, les fabricants de Wear OS n’ont pas eu la tâche facile. Les composants matériels disponibles ont été un peu sous-alimentés, et il a semblé que Google avait complètement oublié son logiciel de montre intelligente de temps en temps.

Néanmoins, Fossil a continué à porter le drapeau de Wear OS sur les montres intelligentes : avec Ticwatch, il a sorti certains des meilleurs modèles de ces dernières années, même si cela n’a pas toujours été reconnu par les chiffres de vente.

En bref, Fossil mérite un coup de smartwatch en raison de tous les efforts qu’il a déjà déployés. Ses wearables sont toujours très bien construits et élégants, même s’ils sont déçus par le système d’exploitation fourni par Google ou les composants internes fournis par Qualcomm.

Avec la Gen 6 arrivant avec des mises à niveau logicielles et matérielles, nous espérons que la prochaine montre intelligente Fossil pourra être celle qui attirera vraiment l’attention en termes d’attention, d’intérêt des acheteurs et d’acclamation des critiques. Regardez cet espace pour la revue TechRadar une fois que nous avons eu l’occasion de l’essayer.