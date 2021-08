La montre intelligente Fossil Gen 6 Wear OS révélée dans des images et des spécifications divulguées

Tout d’un coup, la scène de la montre connectée Wear OS est à nouveau passionnante : après la grande révélation de la Galaxy Watch 4 Classic et de la Galaxy Watch 4 (avec la version de Samsung sur Wear OS), nous avons un aperçu de la prochaine montres provenant de Fossil.

Fossil a déjà confirmé qu’un modèle Gen 6 arborant le nouveau et mis à jour Wear OS est en route, et grâce à quelques recherches de WinFuture, nous avons également des fuites d’images et de spécifications pour les modèles de montres intelligentes. Selon ce dépotoir d’informations non confirmées, elles pourraient être dévoilées le 27 septembre.

Selon WinFuture, la série Gen 6 exécutera le chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100 Plus lancé l’année dernière : c’est actuellement le chipset le plus rapide pour Wear OS, et c’est une avancée significative par rapport au processeur Wear 3100 des montres intelligentes Fossil Gen 5.

Une des combinaisons couleur/bracelet des modèles Gen 6. (Crédit image: WinFuture / Fossil)

Spécifications intelligentes

Vous pourrez apparemment acheter des montres Fossil Gen 6 dans des tailles de 42 mm ou 44 mm, avec des options de bracelets en cuir, tissu et métal. La résistance à l’eau jusqu’à une profondeur de 50 mètres sera sur “la plupart” des modèles disponibles, on dirait.

Il y aura 8 Go de mémoire interne sur ces montres, disent les sources parlant à WinFuture, comme avec les modèles Gen 5. Les écrans auront une taille de 1,28 pouces, avec une résolution de 416 x 416 pixels, ce qui correspond à nouveau à la génération précédente.

La durée de vie de la batterie est de 24 heures entre les charges, et tous les capteurs habituels – dont un pour la saturation en oxygène – sont mentionnés. Le prix indiqué en Europe est de 299 à 329 €, ce qui correspond à environ 350 à 385 $ / 255 à 280 £ / 490 à 535 AU $ avec une conversion de devise directe.

Analyse : l’Apple Watch n’est pas invincible

L’Apple Watch Series 6. (Crédit image: TechRadar)

Il y a beaucoup de choses à aimer à propos de l’Apple Watch : elle est rapide, elle est élégante, elle possède un nombre incroyable de fonctions et de fonctionnalités, et elle fonctionne de manière transparente avec d’autres gadgets… tant qu’ils sont tous fabriqués par Apple.

Cependant, après des années de marasme, Wear OS est de retour. Google semble à nouveau intéressé par les montres intelligentes, Samsung s’implique fortement, et maintenant nous avons de nouvelles montres intelligentes sur le chemin de Fossil – qui, pour être honnête, a fait un travail admirable en gardant le drapeau Wear OS flottant avec ses produits au fil des ans.

Avec les bons investissements dans le matériel et les logiciels, il n’y a aucune raison pour que Wear OS ne puisse pas affronter l’Apple Watch de la même manière qu’Android se bat contre iOS pour des parts de marché. Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas d’iPhone et qui veulent qu’une montre intelligente de qualité supérieure s’enroule autour de leur poignet.

Sur la base de ses antécédents, les modèles Fossil Gen 6 devraient valoir la peine d’être recherchés – et d’ici la fin de l’année, nous aurons peut-être même vu la Google Pixel Watch tant attendue (sans aucun doute avec un peu de saveur Fitbit ajoutée à elle).