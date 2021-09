La montre intelligente Mobvoi TicWatch Pro de nouvelle génération présentée lors de la première fuite majeure

in

Mobvoi envisage peut-être de lancer une autre montre intelligente pour concurrencer les marques haut de gamme, dans le prolongement du puissant, élégant et coûteux GPS TicWatch Pro 3 de l’année dernière. Dans la vidéo liée ci-dessous, l’éminent YouTuber technologique italien Andrea Galeazzi a brièvement montré une boîte d’apparence officielle intitulée TicWatch Pro 3 Ultra GPS.

NotebookCheck a d’abord repéré la vidéo et note la déclaration de Galeazzi (en italien) selon laquelle la montre utilise le Snapdragon 4100+ et la certification militaire pour la protection contre les dommages.

Les TicWatches actuelles utilisent le 4100 standard, qui est puissant mais manque d’un coprocesseur efficace pour exécuter des outils en mode Always-On Display (AOD). Le 4100+ a les mêmes vitesses puissantes et la même durée de vie de la batterie que le modèle standard, sauf que son coprocesseur remanié peut gérer des tâches telles que le suivi de la santé et les cadrans AOD tout en laissant le processeur central épuisant la batterie en veille.

Actuellement, la Fossil Gen 6 est la seule montre connectée avec le chipset 4100+.

Bien que Galeazzi ne vous donne pas une vue rapprochée de l’art de la boîte ou du texte, vous pouvez voir deux poussoirs et une lunette métallique à motifs de qualité supérieure qui semble assez attrayante. Cependant, il est difficile de voir trop de différence entre celui-ci et le GPS Pro 3 standard. Le Pro 3 actuel coûte un peu moins de 300 $, alors attendez-vous à ce que le Pro 3 Ultra augmente d’au moins 50 $, sinon plus.

Les nouveaux appareils TicWatch ne recevront pas leurs mises à jour Wear OS 3 avant la mi-2022, ce qui s’appliquerait également à l’hypothétique TicWatch Pro 3 Ultra GPS. Cela pourrait être le plus gros coup contre, faisant de la Samsung Galaxy Watch 4 (qui l’a déjà) votre principale alternative à Wear OS 3.

TicWatch est actuellement en feu en tant que marque. Les nouveaux TicWatch Pro 3 et TicWatch E3 se situent tous deux en tête de notre liste des meilleures montres intelligentes Android, grâce à un excellent matériel, des performances, une autonomie de batterie et des outils de suivi de la santé. Cela rend le GPS TicWatch Pro 3 Ultra intéressant, et nous espérons qu’il y aura bientôt une annonce officielle.

