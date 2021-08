La montre intelligente Moto 360 (3e génération) est maintenant disponible en Inde

in

Les montres intelligentes ne manquent pas en Inde, mais en ce qui concerne les montres intelligentes haut de gamme, l’Inde n’en a que quelques-unes disponibles comme Samsung, Fossil, Oppo, Apple et plus récemment OnePlus. Un nouvel ajout à la liste vient de Moto.

La montre connectée Moto 360 de 3e génération qui était répertoriée sur Flipkart en mai est maintenant disponible à l’achat. Le Moto 360 3ème génération a été lancé dans le monde l’année dernière. Avec le lancement en Inde, la montre intelligente Wear OS de 3e génération Moto 360 affrontera la TicWatch E3 récemment lancée. Étonnamment, la société n’a encore fait aucune annonce officielle de la montre.

Prix ​​Moto 360 3ème génération en Inde

Le Moto 360 3ème génération est maintenant disponible à l’achat sur Flipkart pour Rs 19 999 dans les options de couleur noir et gris. Il semble également que la Moto 360 3ème génération sera livrée avec un bracelet de montre en caoutchouc fluoré supplémentaire.

Spécifications et fonctionnalités du Moto 360 3e génération

La montre connectée Moto 360 de 3e génération est alimentée par le chipset Snapdragon Wear 3100 qui n’est pas le dernier silicium de Qualcomm mais fait le travail correctement. Le chipset de deux ans est associé à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne.

Côté logiciel, le portable fonctionne sur la plate-forme Wear OS de Google, qui apporte de nombreuses fonctionnalités intelligentes qui comptent vraiment. Vous bénéficiez d’une prise en charge des réponses intelligentes ainsi que des réponses personnalisées pour les notifications. De plus, Google Assistant, les services Google et Google Play Store sont pris en charge. Le Moto 360 3ème génération est compatible avec les appareils Android et iOS, mais la fonctionnalité est limitée sur les iPhones.

De plus, le Moto 360 arbore un écran AMOLED de 1,2 pouce avec une résolution de 390 x 390 pixels avec prise en charge de l’affichage permanent. Il s’agit d’une montre circulaire avec un cadran en acier inoxydable et protégée par Gorilla Glass 3 sur le dessus. Il y a deux boutons sur le côté pour naviguer dans l’interface utilisateur.

Image 1 sur 8

En ce qui concerne les capteurs, les packs portables incluent accéléromètre, gyroscope, baromètre, capteur de fréquence cardiaque, lumière ambiante et NFC. La montre peut également suivre la fréquence cardiaque, la distance, les pas, les calories, et elle est également livrée avec un GPS intégré et vous aide à suivre plusieurs sports.

Enfin, le Moto 360 fonctionne avec une batterie de 355 mAh, conçue pour durer une journée complète. Il peut être complètement chargé en seulement 60 minutes. Les autres fonctionnalités incluent l’intégration de Google Fit, Bluetooth v4.2, Wi-Fi b/g/n, résistance à l’eau 3ATM et NFC.

