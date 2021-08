La montre Oppo avec Wear OS baisse de prix : Amazon la met en vente pour seulement 199 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’une des marques qui est récemment entrée dans le secteur des montres connectées est Oppo, qui parie également sur Wear OS de Google. L’une de ses montres est actuellement à un prix avantageux sur Amazon.

Aujourd’hui, il y a plus d’options que jamais si vous voulez acheter une montre connectée, et il y a peu de marques qui n’ont pas mis au moins un ou deux modèles en vente, bien qu’il s’agisse d’un secteur toujours dirigé par Apple Watch.

L’un de ceux qui veulent leur part du gâteau est Oppo avec leur montre Oppo, les montres avec écran AMOLED et GPS conviennent également aux sportifs et peuvent désormais être achetées beaucoup moins chères. Il est réduit à 199 euros dans le cas du modèle 41 mm et à 274 euros dans la version 46 mm.

Cette smartwatch a Wear OS comme système d’exploitation, de Google. De plus, il intègre un écran AMOLED et une connectivité Internet LTE dans toutes ses versions.

En plus d’un grand écran et d’une bonne connectivité, ce qui frappe le plus avec la montre Oppo, c’est qu’elle équipe Wear OS en tant que système d’exploitation, développé par Google pour les montres intelligentes et a appelé pour cette raison “l’androïde des montres”.

Il met à disposition certaines fonctions telles que la recherche de votre téléphone, la synchronisation des messages d’applications comme WhatsApp ou Gmail et bien plus encore, notamment avec les fonctions sportives et la quantification des sports de toutes sortes.

L’une des choses à prendre en compte lors de l’achat d’une montre connectée est, bien sûr, la durée de vie de la batterie. Dans ce cas, il n’y a rien à craindre, puisque Oppo promet jusqu’à 21 jours d’autonomie, bien qu’avec une utilisation normale, sa durée soit un peu plus courte.

Nous vous expliquons comment prendre la meilleure décision d’achat d’une montre de sport, les modèles et ce que vous devez rechercher pour faire le meilleur choix et économiser de l’argent.

La taille à choisir dépend en grande partie de l’utilisateur et de ce que mesure son poignet, bien sûr, même s’il faut préciser qu’une montre de 46 mm de diamètre est une montre assez grande.

Bien que la concurrence soit assez rude, c’est sans aucun doute l’une des meilleures montres que vous puissiez acheter en 2021, bien que si vous voulez un modèle pour faire du sport comme un professionnel, alors l’une des montres Garmin pour les athlètes est bien meilleure. .

