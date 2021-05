La montre Wear OS Galaxy de Samsung devrait offrir des performances impressionnantes

Bien qu’il ait été taquiné lors de la keynote de Google I / O que la prochaine Galaxy Watch exécuterait la plate-forme conjointe Google et Samsung Wear OS, il n’y a pas eu de détails officiels sur l’appareil réel. Cependant, le pronostiqueur Ice Universe s’est adressé à Twitter pour divulguer certains détails matériels présumés de la Galaxy Watch Active 4.

Selon Ice Universe, le prochain successeur de la meilleure smartwatch Android comportera un nouveau processeur 5 nm. Cela contraste fortement avec le processus 12 nm sur le Qualcomm Snapdragon Wear 4100 de l’année dernière, et même le processus 10 nm sur l’Exynos 9110 trouvé sur la déjà impressionnante Samsung Galaxy Watch Active 2.

La nouvelle Galaxy Watch Active 4 peut également présenter une lunette plus étroite et un verre 2D sur l’écran, de sorte qu’elle ne sera pas aussi arrondie que le modèle actuel.

Ice Universe déclare qu’il s’attend à ce que la montre soit en alliage de titane, bien qu’un autre pronostiqueur, Roland Quandt, intervienne, affirmant que la montre comportera un modèle en aluminium et un modèle en acier inoxydable.

1 modèle en aluminium, 1 modèle en acier inoxydable. – Roland Quandt (@rquandt) 19 mai 2021

Si l’on en croit les détails, cela aidera à étayer les affirmations de Samsung et de Google concernant Wear OS fonctionnant plus efficacement sur «les derniers chipsets». On a supposé que cela ferait référence au Snapdragon Wear 4100, bien qu’il puisse également s’agir de nouvelles puces.

Cela dit, le Snapdragon 4100 fonctionne déjà admirablement sur le GPS Mobvoi TicWatch 3, et Google revendique des lancements d’applications 30% plus rapides sur Wear OS. Toute amélioration matérielle supplémentaire pourrait entraîner des gains de performances impressionnants pour la plate-forme de smartwatch de Google.

Cette année sera sans aucun doute une année intéressante pour Wear OS, grâce au lancement prochain de la prochaine Galaxy Watch, au lanceur supposé de la Google Pixel Watch et au lancement taquin de la smartwatch Wear OS de Fitbit.

