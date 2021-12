La montre Xiaomi Mi avec GPS est la montre idéale si vous êtes un athlète et bénéficie d’une remise de 31% | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Xiaomi ne déçoit presque jamais avec ses produits. La Mi Watch est une excellente montre connectée que vous pouvez désormais obtenir à un prix avantageux. Le cadeau idéal pour les sportifs.

Si tu veux améliorer et suivre votre condition physique, vous avez besoin une montre connectée avec GPS, pour calculer des itinéraires et des distances, et avec mesure de l’oxygène dans le sang, pour évaluer les performances.

C’est exactement ce qu’il propose la Xiaomi Mi Watch, qui est à 31% de réduction sur Amazon. Il est tombé à seulement 89,99 euros, expédié gratuitement en une journée par Amazon lui-même. Vous économisez 40 euros.

C’est une smartwatch élégante avec écran rond AMOLED en couleur et 450 nits de luminosité. On le voit en plein jour sans problème.

Cette smartwatch possède une dalle AMOLED, un capteur de fréquence cardiaque et surtout une batterie impressionnante qui vous durera au moins deux semaines.

A résistance à l’eau, et est submersible jusqu’à 50 mètres, alors enregistrez des activités comme la natation.

Au total, il garde une trace de 117 sports. Certains sont détectés automatiquement, d’autres vous devez les sélectionner.

Il a GPS, cardiofréquencemètre, boussole, baromètre et oxymètre sanguin, pour tenir un registre précis de l’activité physique et des performances de chaque sport. Aussi, un journal de sommeil.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Vous obtiendrez des statistiques et des conseils d’entraînement, ainsi que les calories brûlées.

Malgré toutes ces fonctionnalités puissantes, la batterie tient 16 jours sans problème. Et il ne vous alourdira pas – il ne pèse que 32 grammes.

Vous pouvez choisir entre plus de 100 écrans personnalisés, recevez des messages et utilisez différentes applications préinstallées, presque toutes axées sur la santé.

On ne peut pas demander plus à un appareil de ce type qui coûte moins de 90 euros.

Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre analyse de la montre de sport Xiaomi Mi Watch.

Vous pouvez déjà obtenir la Xiaomi Mi Watch avec une remise importante de 31% de réduction sur Amazon. Il est tombé à seulement 89,99 euros, expédié gratuitement en une journée par Amazon lui-même. Vous économisez 40 euros.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.