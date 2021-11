La monture Apple Watch que veulent les fans de la marque

Il ne fait aucun doute que l’Apple Watch est l’un des accessoires les plus recherchés. La septième série a été mise en vente il y a à peine un mois et regorge de nouvelles fonctionnalités, telles qu’un écran plus grand, une résistance améliorée et une charge rapide de la batterie. Mais s’il y a un accessoire utile c’est celui-ci prise en charge de l’Apple Watch. Un clin d’œil clair à l’un des ordinateurs légendaires de la marque que vous pouvez acheter sur Amazon.

La monture Apple Watch que les fans veulent

La marque Elago propose un support qui peut être acheté sur son propre site Web et également sur Amazon. Il convient pour tout type d’Apple Watch, y compris la série 7. Fabriqué en silicone et spécialement conçu, il imite le premier ordinateur personnel Apple lancé en 1984, l’Apple Macintosh.

Avec elle, vous pouvez parfaitement voir l’heure de votre montre pendant qu’elle est en charge. Par conséquent, c’est un l’accompagnement indispensable sur votre table de chevet ou à votre table de travail, puisqu’en un coup d’œil vous pourrez connaître l’heure qu’il est. De plus, en présentant l’œuvre dans cette couleur vert phosphore caractéristique, le concept d’un produit vintage est encore renforcé.

Cet accessoire est livré sans aucun type de câble de charge, vous devez donc le placer vous-même. A noter que de nombreux chargeurs compatibles, mais qui ne sont pas d’origine, ont une épaisseur plus importante, il est donc probable que si vous essayez d’insérer le chargeur dans le support, la montre ne rentrera finalement pas. Vous le savez déjà, oui ou oui vous devez utiliser le chargeur d’origine de votre montre Apple pour pouvoir profiter pleinement de cet accessoire.

Le prix est totalement abordable, il n’atteint pas les 10€ sur Amazon. Par conséquent, si vous avez un montre Apple Quel que soit le modèle, et que vous souhaitiez avoir un stand totalement vintage et que vous vous retourniez il y a près de 40 ans, nul doute que le stand Elago est une réussite. Avoir recréé exactement la couleur de cet ordinateur est une vraie réussite.

Enfin, étant en silicone, il offre une protection totale contre les chutes. Si vous utilisez l’Apple Watch comme réveil et que vous l’avez sur le support, vous pouvez être calme, une gifle de votre part qui se termine avec l’horloge au sol ne sera pas un inconvénient.

UNE prise en charge de l’Apple Watch que tous les fans de la marque peuvent avoir chez eux pour le prix de quatre cafés. Ne restez pas avec le désir et commandez le vôtre maintenant.