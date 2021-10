La moquerie de la télévision américaine pour avoir placé La Palma à Murcie

Nouvelles connexes

Bien que nous soyons maintenant tous des experts en géographie et que nous indiquions correctement où se trouve l’île de La Palma, pendant les premiers jours de l’éruption, nous avons assisté en direct un manque honteux de connaissances cela s’est fait sentir dans les médias de notre pays. Pas étonnant, alors, la gaffe qu’il a faite Réseau CBS plaçant le volcan dans la région de Murcie.

La célèbre chaîne américaine a informé ses téléspectateurs le week-end dernier de l’état de l’éruption de la Cumbre Vieja en le plaçant à tort sur la carte. Ils ont utilisé une carte interactive qui, en premier lieu, a placé la péninsule ibérique dans les yeux du public pour se rapprocher de plus en plus jusqu’à ce que La Palma soit indiquée précisément où se trouve la ville murcienne de Carthagène.

L’erreur du CBS est expliquée en tenant compte du fait que dans la municipalité de Carthagène il y a un conseil municipal et départemental également appelé La Palma, ce qui a dû dérouter les journalistes américains qui auraient pourtant pu remarquer que le volcan est situé sur une île et que la ville murcienne n’est pas entourée de mer. Bien entendu, son envoyée spéciale, Roxana Saberi, se trouvait dans la zone touchée par l’éruption et non à Murcie.

La Palma à Murcie

En quelques secondes, la bévue de CBS s’est propagée sur les réseaux sociaux, devenant une des vidéos virales de la semaine:

La Palma, Murcie. pic.twitter.com/ugXQ5SPQqr – Ignacia (@ignaciadepano) 26 octobre 2021

Les responsables de l’équipe graphique de CBS ont sûrement eu les oreilles dressées après la ribambelle de critiques et de moqueries que l’on pouvait lire sur les réseaux, certains comme ceux-ci :

S’ils bombardent le volcan La Palma, ne laissez pas les Américains le faire. POUR MURCIE JE VOUS DEMANDE. – CELESSON (@chemapizca) 27 octobre 2021

Je ne sais pas comment ils ont cherché La Palma pour que celle que les habitants de Murcie aient laissée avant l’île, mais 🤷🏻‍♀️https: //t.co/wXCkMnF2mG pic.twitter.com/xq7qSfbyFI – Prêtre Juriste⚖️ (@Hoyuelicos) 26 octobre 2021

« La Palma est à Murcie et Pedro Sánchez l’emportera aux prochaines élections générales »

Source : CBS CIS – Chino de VOX 👑💚🇪🇸 (@voxbonanova) 27 octobre 2021

Quand tu dis à un Américain que La Palma n’est pas à Murcie #LaUltimaTentacion7 pic.twitter.com/UBYjfz6kv6 – Chachi piruli (@ Teleadicto69) 27 octobre 2021

Media Spain se moque de CBS plaçant le volcan à Murcie comme s’ils savaient où se trouve La Palma. Comme « regarde, hahaha, quelle ignorance ». Ouais. Il passe. – Gustavo de Dios Domínguez (@GustavodeDios) 26 octobre 2021

À la défense de CBS, il est juste de rappeler qu’un jour seulement avant la bévue, ils avaient correctement localisé La Palma :

On voit que l’équipe du matin a plus de connaissances sur la géographie que l’équipe du week-end.

