La moquerie s’ensuit après que l’assistant de Trump a révélé qu’il avait tué son blog en raison d’un faible lectorat .

La solution de Donald Trump à son bannissement des réseaux sociaux à la suite de la tentative d’insurrection du 6 janvier s’est avérée être un échec aussi énorme que l’a été sa présidence.

From the Desk of Donald J. Trump était le nom du blog sur le site Web de Trump qui présentait ses commentaires sur les événements politiques de la journée et était principalement chargé des mêmes types de mensonges et de contrevérités que tout ce qu’il avait jamais publié sur Twitter, sauf sans contrainte. par l’une des limites de caractères de cette plate-forme.

Le Washington Post rapporte que Jason Miller, le porte-parole de l’ancien président, a annoncé que la page du blog serait définitivement fermée, « ne reviendra pas » et que ses articles précédents ont été supprimés du site Web.

“C’était juste auxiliaire des efforts plus larges que nous avons et sur lesquels nous travaillons”, a déclaré Miller. “J’espère avoir bientôt plus d’informations sur les efforts plus larges, mais je n’ai pas une connaissance précise du calendrier.”

Le blog de Trump semble avoir disparu pic.twitter.com/yI9hAR3Ozs – Aaron Rupar (@atrupar) 2 juin 2021

Un conseiller anonyme de l’ex-président a déclaré que Trump était contrarié par le fait que sa caractérisation du blog comme une nouvelle “plate-forme” au niveau de Twitter et Facebook était carrément moquée et que le blog n’avait jamais réussi à attirer un lectorat important.

La décision d’admettre l’échec n’est pas caractéristique de Trump qui, dans son narcissisme extrême, admet rarement avoir des défauts.

Alors que Twitterverse spéculait que la décision de fermer la page du blog pourrait être un tremplin vers l’annonce que Trump rejoindrait une nouvelle plate-forme de médias sociaux, Miller est intervenu pour alimenter les flammes de cette rumeur.

Oui, en fait, ça l’est. Restez à l’écoute! https://t.co/USKGvVXe2f – Jason Miller (@JasonMillerinDC) 2 juin 2021

Alors que la nouvelle de l’échec du blog se répandait, schadenfreude éclatait partout sur les réseaux sociaux.

Une métaphore pour les âges : pic.twitter.com/zFmSx8EMvl – Frank Amari (@FrankAmari2) 2 ​​juin 2021

Le blog de Trump est définitivement fermé. Encore une défaite, un autre échec. Combien d’échecs un homme peut-il avoir ? – Devoir d’avertir 🔉 (@duty2warn) 2 juin 2021

Parti, mais [easily] oublié. https://t.co/spuzKnfe0k – Le projet Lincoln (@ProjectLincoln) 2 juin 2021

Le blog de Trump semble inexploitable. On dirait qu’il s’est déformé avec un contenu moche que même son culte ne lirait pas. Il ferait une émission de radio ou un podcast s’il le pouvait, mais il n’est que semi-fonctionnel pendant de courtes périodes. Son « grip » est largement surestimé. – Tom Joseph (@TomJChicago) 2 juin 2021

Je suppose que le temps chaud a été plus efficace contre le blog Trump que le virus covid. – jdsocci (@jdsocci) 2 juin 2021

C’était rapide! https://t.co/NEsH0YqIMr – Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) 2 juin 2021

Rappelez-vous comment Donald Trump allait lancer une nouvelle plateforme de médias sociaux incroyable pour concurrencer Facebook et Twitter ? Et rappelez-vous comment il s’est finalement avéré être juste un blog personnel, comme quelque chose de WordPress dans les années 00 ? Eh bien…https://t.co/Cw6jeDY0Nm pic.twitter.com/qk20cItJnT – David Frum (@davidfrum) 2 juin 2021

FAIT AMUSANT : Le blog de Trump est mort en moins de trois Scaramuccis. – Andrea Junker (@Strandjunker) 2 juin 2021

C’est ce qui arrive quand même les supporters ne se soucient pas de ce que The Former a à dire.https://t.co/DELtRC9pD9 – Jill Wine-Banks (@JillWineBanks) 2 juin 2021

Il en fera un nouveau, un meilleur, le meilleur. Les gens l’appellent tout le temps pour lui demander comment il fait – comment il construit le meilleur de tout. Il sait juste embaucher. . . . bla bla bla bla bla numéro un. – Warren Barker (@warren_Meidas) 2 juin 2021

pic.twitter.com/GTcCCMLEW8 – Marcijo (@marcijo09) 2 juin 2021

Il le blâmera également sur trop de trafic, faisant planter le site 🤣 – 😎Jan (@sunshine_jan) 2 juin 2021

Cette nouvelle va dévaster ses dizaines de lecteurs – David Gardner (@byDavidGardner) 2 juin 2021

En effet. GoDaddy et Cloudflare ne sont pas de petits fournisseurs locaux qu’il peut raidir après avoir terminé leur travail. « Tu veux que je paie ? Me poursuivre en justice.” ne fonctionnera pas avec eux. – Le mal politique Spock 🖖 (@PoliSpock) 2 juin 2021

Faillite encore déclarée ? – Dee J (@DoloresJanik) 2 juin 2021

Jason Miller a dit qu’il avait fermé le blog. Et que quelque chose d’autre était en préparation. Je suppose que personne ne s’est intéressé à son blog et qu’il doit se concentrer sur d’autres choses… comme son acte d’accusation. – Krystyna Liebowitz (@KrystynaLiebowi) 2 juin 2021

Sérieusement? OMG! Je veux voir ses proclamations mais je ne veux pas non plus les chercher. – Longue vie au nouveau Fleshlie (@popshifter) 2 juin 2021

Trump n’aime peut-être pas être moqué, mais l’échec très public de sa tentative de reproduire le succès de son fil Twitter sur les réseaux sociaux fait de lui une cible irrésistible pour sa légion d’opposants.

Ce ne sera probablement pas mieux une fois qu’il lancera la nouvelle plate-forme qu’il tentera ensuite d’utiliser comme moyen de propagande.

Peut-être devrait-il simplement accepter qu’il est aussi démodé et hors de la conscience publique que les vêtements de marque de 2016.

Il est temps de le reléguer au dépôt-vente.

