La morbidité du premier match Messi-Laporta après son départ

28/11/2021

Le à 20:04 CET

Au-delà des récompenses, prix, fastes et stars, il y aura une scène avec une certaine curiosité au gala du Ballon d’Or au Théâtre du Châtelet à Paris. Après le départ traumatisant du FC Barcelone et l’une des conférences de presse d’adieu les plus tristes de l’histoire, Leo Messi croisera à nouveau avec Joan Laporta. Début août, la boîte du tonnerre a été ouverte après des semaines et des semaines où tout visait à parvenir à un accord et à annoncer la continuité du « 10 ».

Mais du jour au lendemain, le club a publié un communiqué déplorant l’irréalisabilité du renouvellement de la star argentine. J’étais dehors. Il s’estompait. D’un trait de plume, la référence des 15 dernières années a dit au revoir.

UN AVENIR A BARCELONE

Eh bien, Messi et Laporta coïncideront dans la même pièce, dans le même espace. Évidemment avec l’agitation qu’il y aura, il se pourrait qu’ils n’aient pas coïncidé, mais en tout cas ce sera la première fois depuis l’apparition d’adieu de Rosario (où l’accueil était froid) qu’ils se reverront . Laporta a toujours maintenu le discours selon lequel il était impossible et irréalisable de prolonger le contrat de « Lio » et de se conformer au « fair-play » financier. Pour sa part, Leo a maintenu que sa maison sera toujours Barcelone et que son idée est de revenir dans le futur.