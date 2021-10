La Morrison Hotel Gallery annonce l’exposition ‘1971’

Un demi-siècle plus tard, la Morrison Hotel Gallery revient sur l’époque mémorable de la musique avec 1971 : l’âge d’or du rock & roll, à l’affiche à Los Angeles et à New York à partir du jeudi 28 octobre 2021.

Des pochettes d’albums les plus emblématiques de l’année réalisées par David Montgomery, Guy Webster et Ethan Russell aux photographes qui ont eu accès aux coulisses des tournées mondiales et des sessions en studio qui ont poussé le genre à son point de basculement indulgent, 1971 fête le demi-centenaire de l’année d’or du rock à travers le prisme de l’iconographie séculaire.

Les artistes et les albums présentés incluent Imagine de John Lennon, Les doigts collants des Rolling Stones, Ce qui se passe de Marvin Gaye, Le bleu de Joni Mitchell, et bien plus encore.

L’année 1971 était une période de 12 mois où tout semblait s’assembler musicalement. Le monde était prêt à secouer les années 60 et à avancer vers un avenir incertain. Ce sentiment de possibilité, à la fois bon et mauvais, plane sur les meilleurs albums de cette année-là.

Les plus grands groupes des années 60 essayaient de nouvelles choses, et de nombreuses nouvelles voix émergeaient pour défier ce qui avait précédé. Les stars de la Motown prenaient de gros risques. Les musiciens brésiliens voyaient ce qui allait suivre Tropicália. Beatles allaient en solo. Ce fut une année au cours de laquelle une liste des 50 albums les plus influents de 1971 ne semble toujours pas commencer à faire surface. Alors, prenez cette liste comme un début, une invitation à explorer une année qui a changé la musique pour toujours.

La liste est longue, plaidant en faveur de ce que les experts, les universitaires et les fans occasionnels ont surnommé l’année la plus importante de l’histoire du rock and roll et ce que le célèbre journaliste musical David Hepworth identifie comme «une énorme explosion de créativité en très peu de temps. . »

L’exposition débutera par une réception d’ouverture le 28 octobre de 18 h à 21 h à New York dans le lieu phare de la Morrison Hotel Gallery à SoHo, 116 Prince St, 2nd Floor. L’événement est limité aux personnes entièrement vaccinées conformément aux directives du CDC.

Pour confirmer votre présence à la réception, veuillez envoyer un courriel à rsvpnyc@thepresshouse.com

Visitez le site Web de la galerie de l’hôtel Morrison pour plus d’informations.