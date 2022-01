La mort de Betty White laisse ses amis célèbres à court de mots

Dans une dernière tournure dévastatrice pour 2021, l’actrice Betty White est décédée à l’âge de 99 ans vendredi, juste avant son 100e anniversaire le 17 janvier. À la suite de sa mort, les amis et les fans de White ont publié des hommages au Golden Les filles jouent en ligne. White était aimé à Hollywood, et de nombreuses célébrités avaient des mots gentils et des histoires charmantes à partager.

L’un d’eux était l’icône Carol Burnett, amie de longue date et costar de White. « J’aimais beaucoup Betty », a déclaré Burnett dans un communiqué. « Le monde en a perdu un sur un million. »

« Betty White a été un témoin oculaire de mon premier stand-up à la télévision nationale », a déclaré la légende de la comédie Bob Newhart dans une déclaration à Fox News Digital via son représentant. « J’ai eu l’honneur de travailler avec Betty sur la série Bob et la finale de Hot In Cleveland. Betty était une habituée de l’émission de fin de soirée de Jack Paar, et en 1960 elle était là quand j’ai fait mon premier stand-up à la télévision nationale . Betty a pratiquement inventé la télévision et était une pro totale. Nous en avons perdu une géante aujourd’hui. »

Universellement aimé

« Vous savez ce qui est vraiment génial ? Nous avons dit à Betty White que nous l’aimions de son vivant », a tweeté Paula Poundstone.

RIP à l’un des de mon éducation dans la sitcom. Betty White est peut-être décédée aujourd’hui, mais Rose Nylund vit pour toujours. Je dois maintenant le dire… « Merci d’être un ami » et de nous divertir tous ; Pour toute notre vie. Vive Betty White ! – Bobby Bones (@mrBobbyBones) 31 décembre 2021

précédentsuivant

Un des meilleurs

« Vous tous, avec le décès de Betty White, nous avons perdu l’un des meilleurs humains de tous les temps ! » a tweeté LeVar Burton.

Ce soir, nous lèverons BEAUCOUP de verres à l’héritage MERVEILLEUX de Betty White !!! ♥️♥️♥️♥️♥️ – Andy Cohen (@Andy) 31 décembre 2021

précédentsuivant