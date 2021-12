La mort de Big sur le redémarrage de « Sex and the City » déclenche une baisse de 11% du cours de l’action Peloton

— Maintenant, c’est incroyable !!! Peloton a juste essayé d’atténuer le coup, en disant: « M. Big a vécu ce que beaucoup appelleraient un style de vie extravagant – y compris des cocktails, des cigares et de gros steaks – et était en grave danger car il avait déjà eu un événement cardiaque dans la saison 6. Ces ses choix de mode de vie et peut-être même ses antécédents familiaux, qui sont souvent un facteur important, étaient la cause probable de sa mort. » Bravo, Peloton !!!

Peloton voudra peut-être embaucher un type hollywoodien pour contrôler ses produits utilisés dans les films … car cela a permis à « And Just Like That … » de tuer l’un de ses personnages sur le vélo et le stock de Peloton est tombé en chute libre.

Donc, au cas où vous ne l’auriez pas vu et que vous vous en souciez … ne lisez pas plus loin, mais Big [played by Chris Noth] avait une pince [aka heart attack] alors qu’il colportait furieusement sur la selle et donnait un coup de pied dans le seau.

Une fois que le mot a commencé à circuler, le cours de l’action Peloton a chuté de plus de 11%.

Maintenant, voici la partie folle … Peloton dit qu’il a non seulement autorisé son vélo à être utilisé sur le spectacle, mais il a également permis à l’un de ses instructeurs – Jess Roi — pour jouer un instructeur. En d’autres termes, tout semblait authentique. Pourtant, la société affirme qu’elle n’avait aucune idée de l’intrigue.

Un porte-parole a déclaré: « HBO s’est procuré le vélo Peloton par ses propres moyens. Peloton savait qu’un vélo serait utilisé dans l’épisode et que Jess King représenterait un instructeur Peloton fictif. »

Première règle pour les entreprises invitées à participer à un film — OBTENEZ LE SCRIPT AFIN DE SAVOIR CE QU’ELLES DISENT DE VOUS !!!

Quoi qu’il en soit… Big est mort. DÉCHIRURE.

Publié à l’origine — 6:36 AM PT