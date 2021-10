La mort de Chris Pearson a incrédule les fans de « Ex on the Beach »

La tragédie a récemment frappé la famille Ex on the Beach. Lundi, il a été rapporté que Chris Pearson, qui a joué dans la saison 1 de l’émission de rencontres MTV, est décédé après avoir été impliqué dans une violente altercation à Los Angeles. La nouvelle a brisé le cœur des fans et ils se sont depuis tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs condoléances.

TMZ a rapporté que Pearson, un DJ qui s’appelait Creatures Ferris, avait eu une sorte d’altercation avec une autre personne dimanche matin vers 2 heures du matin, heure locale. Lorsque leur combat s’est intensifié, cette personne a poignardé Pearson. Pour le moment, l’agresseur de la star de télé-réalité n’a pas été identifié et il ne semble pas qu’il ait été arrêté à la suite de l’incident. Mais, les autorités ont exprimé qu’elles avaient des pistes et qu’elles pensaient qu’il s’agissait d’un « cas soluble ».

Cette nouvelle de la mort de Pearson a choqué les fans d’Ex on the Beach, qui se sont rapidement rendus sur Twitter pour partager leurs réflexions sur cette affaire tragique. Lisez la suite pour voir certaines de ces réponses.

Tragique

Très triste très triste https://t.co/itnCkSF0rH – pensées de renoncule 🔱 (@Snorisburner) 11 octobre 2021

Les fans n’ont pas pu s’empêcher de partager leur chagrin face à cette situation tragique. Comme cet individu l’a écrit, c’est tellement triste.

précédentsuivant

En larmes

tellement triste😭🙏🏻 https://t.co/SVpZLm57rE – SamanthaLee✌🍕🦙 (@extremekiss) 11 octobre 2021

Ce fan a utilisé quelques emojis pour montrer ce qu’il ressentait à propos du décès de Pearson. L’emoji rempli de larmes dit tout.

précédentsuivant

Déchirant

Absolument terrible 🥺💔 https://t.co/MV8FWxtxlH – x0malia🍒 (@ForevaaK) 11 octobre 2021

« Malheureusement, Chris est décédé tôt dimanche matin après une rencontre tragique », lit-on dans la description de la campagne. « Chris était la seule personne qui aimait de tout son cœur. Il avait tellement d’amour et d’énergie à donner à chaque personne qu’il croisait. Il ne quittait pas la pièce avant de s’être assuré que chaque personne était heureuse. »

précédentsuivant

En état de choc

Quoi??? RIP https://t.co/kHM9nP2VXS — Stormborn⁷ | dabi’s 𝒷𝒶𝒷𝓎𝒹ℴ𝓁𝓁 🦋 (@dabikhaleesibby) 11 octobre 2021

Beaucoup ont été simplement choqués d’apprendre la mort de Pearson. Il n’avait que 25 ans.

précédentsuivant

Repose en paix

Oh wow RIP Chris 🥺❤️ – Jessica🦋 (@Jessa_xoxo_) 11 octobre 2021

De toute évidence, les fans ont été dévastés d’apprendre la mort de Pearson. Beaucoup ont écrit « RIP » sur les réseaux sociaux.

précédentsuivant

Si triste

C’est vraiment triste. Qu’il repose en paix. – Joanne (@jojee77) 11 octobre 2021

« Comme il dirait, ce n’est pas Gucci », a écrit un fan, rappelant une phrase emblématique de Pearson. « Je viens de regarder la première saison il y a quelques mois et c’était amusant de le regarder. Qu’il repose en paix. »

précédent