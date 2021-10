La mort de Chris Pearson incite GoFundMe à couvrir les frais funéraires de la star de « Ex on the Beach »

L’ex star de la plage Chris Pearson a été assassiné ce week-end, et ses amis font de leur mieux pour aider sa famille. Selon un rapport de TMZ, Pearson a été poignardé aux premières heures du dimanche matin et est décédé à l’hôpital peu de temps après. Les détails de la rencontre n’ont toujours pas été divulgués, mais les amis de Pearson financent ses dépenses funéraires.

Des amis et des sources policières ont déclaré à TMZ que Pearson était dans la région de la vallée de San Fernando, dans le sud de la Californie, samedi soir, lorsque l’altercation fatidique a eu lieu. Il se serait disputé avec une autre personne qui l’a poignardé vers 2 heures du matin, heure locale. Il est décédé à l’hôpital le plus proche vers 3h30 du matin. Pearson laisse dans le deuil sa mère et d’autres membres de sa famille dans le Colorado, et ses amis espèrent leur éviter le stress de transporter sa dépouille à la maison et d’organiser de grandes funérailles. Ils ont créé une page GoFundMe pour demander de l’aide aux fans.

« Malheureusement, Chris est décédé tôt dimanche matin après une rencontre tragique », lit-on dans la campagne. « Chris était la seule personne qui aimait de tout son cœur. Il avait tellement d’amour et d’énergie à donner à chaque personne qu’il croisait. Il ne quittait pas la pièce avant de s’être assuré que chaque personne était heureuse. »

« La seule autre chose que Chris aimait plus que sa musique était sa famille et ses amis », poursuit-il. « Tout ce que Chris voulait, c’était aller loin dans la vie pour aider sa famille et la rendre fière. Chris nous a été enlevé bien trop tôt. Personne n’était prêt pour ça, il avait tellement plus à accomplir. »

« Nous vous demandons de faire un don ou de partager ceci pour aider sa mère et la famille à payer les frais funéraires. Aucun don n’est trop petit, chaque centime compte. Nous vous remercions du fond du cœur. Toutes les vidéos, photos, souvenirs ou genre mots sont extrêmement encouragés et appréciés », conclut-il.

Au moment d’écrire ces lignes, la campagne a permis de récolter près de 1 900 $, et de plus en plus de dons arrivent de minute en minute. Beaucoup viennent de fans d’Ex on the Beach, qui se souviennent de Pearson comme d’une figure particulièrement vivante et passionnante dans le monde de la télé-réalité.

La police dit que le coup de couteau de Pearson est un « cas à résoudre » et qu’ils ont des pistes à suivre. Jusqu’à présent, aucun autre détail sur son décès n’a été divulgué. Il n’avait que 25 ans.