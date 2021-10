La mort de Duane Allman : un jour sombre près de Macon, Géorgie

Le groupe des frères Allman volaient haut en 1971, alors qu’ils suivaient deux sorties en studio avec le À Fillmore Est album live qui était en passe de devenir leur premier disque de platine. Le plateau de concert se situait au n ° 46 dans sa 15e semaine sur le Billboard 200 lorsque la terrible nouvelle est arrivée, le 29 octobre, que Duane Allman avait été tué dans un accident de moto.

Duane n’avait que 24 ans lorsque l’accident s’est produit près de Macon, en Géorgie, pendant une période où le groupe était entre les tournées et les engagements d’enregistrement. Les Allman avaient récemment terminé une tournée de la côte ouest et se préparaient pour une nouvelle course sur la côte est.

« Selon les rapports de police », a écrit l’article de Billboard, « il a apparemment perdu le contrôle de sa moto pour éviter de percuter un semi-remorque. Il est décédé sur la table d’opération du Middle Georgia Medical Center, trois heures après l’accident. Ironiquement, le même numéro de Billboard a rapporté que l’album Fillmore East était devenu disque d’or.

Une nouvelle tragique arrive

En 2014, la fille de Duane, Galadrielle, a publié son livre sur son père, Please Be With Me, chez Spiegel & Grau, une empreinte de Random House. Le livre décrit de manière émouvante la scène à l’hôpital, lorsque la famille a été initialement informée qu’il survivrait, pour être écrasée par la nouvelle qu’Allman n’avait pas survécu à l’opération.

Stoïquement, après avoir pleuré la mort d’Allman, le groupe a continué, libérant le combiné studio et repère en direct Mangez une pêche un peu plus de trois mois plus tard. Comme leurs hordes de fidèles le savent, la tragédie se rendra à nouveau chez les Allman à la fin de 1972, lorsque Berry Oakley est décédé dans un accident similaire, étrangement à seulement trois pâtés de maisons du site de l’accident de Duane. Mais la mémoire des membres disparus du groupe a été et continue d’être célébrée via la place incontestée de l’Allman Brothers Band au panthéon de la musique américaine.

Écoutez le meilleur de The Allman Brothers Band sur Apple Music et Spotify.