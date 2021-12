La mort de John Madden a fait pleurer les fans de football sur l’icône

Le monde du sport a perdu une légende mardi. John Madden, un entraîneur renommé, animateur et membre du Temple de la renommée du football professionnel, est décédé à l’âge de 85 ans. La NFL a annoncé la nouvelle mardi soir avec le commissaire Roger Goodell publiant une déclaration sur le décès de Madden. Naturellement, les fans de football du monde entier rendent hommage à la légende décédée après l’annonce de sa mort.

« Au nom de toute la famille de la NFL, nous présentons nos condoléances à Virginia, Mike, Joe et leurs familles », indique le communiqué de Goodell. « Nous le connaissons tous comme l’entraîneur du Temple de la renommée des Oakland Raiders et diffuseur qui a travaillé pour tous les grands réseaux, mais plus que tout, il était un mari, un père et un grand-père dévoué. Personne n’aimait le football plus que Coach. Il était football. Il a été une caisse de résonance incroyable pour moi et pour tant d’autres. Il n’y aura jamais un autre John Madden, et nous lui serons éternellement redevables pour tout ce qu’il a fait pour faire du football et de la NFL ce qu’il est aujourd’hui. »

Les fans de football se sont rapidement rendus sur les réseaux sociaux pour partager leur tristesse face au décès de Madden. Lisez la suite pour voir ce que la communauté dit à propos de la défunte légende de la NFL.

Une légende

RIP Madden. Quelle vie de footballeur. Légende! – Bala Kolluru (@pingbala) 29 décembre 2021

« Je jure que les jeux étaient plus agréables à regarder juste à cause des commentaires de John Madden », a écrit un autre fan à propos de l’héritage de Madden. « Si John Madden commentait un match, c’était le match que j’allais regarder. Les équipes n’avaient pas d’importance. John Madden rendait les matchs agréables à regarder, peu importe qui jouait. »

précédentsuivant

Le meilleur

John Madden était la voix du football quand j’étais enfant. Il m’a appris à aimer et apprécier le sport. Une journée vraiment triste. Il était le meilleur commentateur à avoir jamais fait ça. RIP Jean – Blanco Picante ️‍🌈 (@nckbrry) 29 décembre 2021

Tant de fans avaient des liens avec la légende décédée. Pour cet individu, Madden était la « voix du football » définitive.

précédentsuivant

Cue les larmes

Je ne suis pas en train de pleurer. VOUS pleurez !!😭😭😭😭 Putain…..je pleure RIP Légende. Merci pour les souvenirs – Ror (@SlapperDink) 29 décembre 2021

Il est sûr de dire que le décès de Madden a laissé de nombreux fans en larmes. Mais, ils auront toujours les souvenirs.

précédentsuivant

Je ne peux pas le croire

Mauvaise nouvelle. J’ai juste aimé John Madden tout au long de sa carrière. RIP, brave homme. – Cynthia Singer (@cynsinaspen) 29 décembre 2021

« S’il n’y avait pas eu Madden, beaucoup d’entre nous ne seraient pas si enthousiastes à l’idée de regarder le football », a écrit un autre utilisateur de Twitter. « John Madden a vraiment eu cet impact sur nous. »

précédentsuivant

Une perte majeure

Une vraie légende. De tant de manières. Merci coach d’être à part de toutes les vies de fans de football d’une manière ou d’une autre. – Jacob Jones (@Jac0b_J0nes) 29 décembre 2021

Ce fan a bien expliqué à quel point Madden a affecté les fans de football du monde entier. Cette perte frappe à la maison pour tous ceux qui aiment le sport.

précédentsuivant

Déchirant

RIP John Madden, Merci beaucoup pour tout. ?? – ✭Izzy✭ (11-4) (@eadyIofficial) 29 décembre 2021

De nombreux fans peuvent probablement être d’accord avec le sentiment de ce fan, car ils ont écrit: « Mon cœur se brise pour cette perte. J’ai apprécié son commentaire pendant tant d’années. »

précédent