La mort de la belle-fille de Chris Daughtry «est traitée comme un homicide»

Hannah était la belle-fille de Daughtry (Photo : . / Instagram @AmericanGoth)

La mort de la belle-fille de Chris Daughtry serait considérée comme un homicide.

Hannah Price, 25 ans, a été retrouvée morte à son domicile de Nashville la semaine dernière, Daughtry annulant ses dates de tournée à la suite de la nouvelle.

La police du comté de Fentress mène une enquête sur la mort de Price, et selon TMZ, la police a dit à sa famille que sa mort était un homicide.

La publication a rapporté que le petit ami de Price, Bobby Jolly, avait été arrêté et emmené à la prison du comté de Fentress le même jour que le corps de Price a été retrouvé, mais les détectives n’ont pas indiqué s’il était une personne d’intérêt ou un suspect dans la mort d’Hannah.

La mère de Price, Deanna, mariée à Daughtry, a déclaré que sa fille avait été blessée avant sa mort.

Dans un hommage Instagram, elle a écrit : » Mon premier-né. Je t’aime infiniment Hannah. Notre famille tient à vous remercier tous pour l’effusion d’amour alors que nous pleurons la perte de notre fille Hannah.

«Nous attendons les résultats de l’autopsie pour déterminer comment Hannah a subi les blessures qui ont causé sa mort. Nos cœurs sont brisés.

Le corps d’Hannah a été découvert chez elle (Photo: Instagram)

Price et son frère Griffin, 23 ans, sont les enfants de Deanna issus d’une relation précédente, tandis que Deanna est également maman des jumeaux de 10 ans Adalynn et Noah avec Daughtry.

Le rockeur a épousé Deanna en 2000, quand Price avait quatre ans.

Le père biologique de Price, Randall Scott Price, est décédé par suicide en mars 2018.

Daughtry, le groupe de rock dirigé par l’ancienne star d’American Idol, a annulé leurs prochains spectacles après la mort de Price, publiant une déclaration indiquant: « En raison de la mort inattendue de la fille de Chris et Deanna Daughtry, Hannah, tous les spectacles actuellement programmés pour la semaine à venir pour Les filles ont été reportées.

«La famille Daughtry vous remercie de votre compréhension et demande respectueusement le respect de la vie privée pendant cette période très difficile.

«Des détails supplémentaires seront disponibles à une date ultérieure. L’enquête sur cette mort tragique est toujours en cours.

Daughtry a déclaré qu’il était «dévasté» (Photo: Mickey Bernal / .)

Daughtry, 41 ans, a depuis publié une déclaration personnelle, affirmant qu’il était « dévasté ».

Le chanteur de It’s Not Over a écrit sur Instagram : « Je suis toujours en train de traiter les dernières 24 heures. Je suis absolument dévasté et le cœur brisé.

«J’ai récemment perdu ma mère à cause d’un cancer la semaine dernière, mais j’ai eu la chance de dire au revoir et je traitais cela en privé. Nous n’avons jamais pu dire au revoir à notre précieuse Hannah et c’est un autre énorme succès pour notre famille.

«Merci pour tous les mots aimables et condoléances, ils sont vraiment ressentis et appréciés. Je prends maintenant le temps d’être présent avec ma famille alors que nous tentons de guérir de cette série de pertes dévastatrices. Hannah, je t’aime et tu me manques. J’aimerais pouvoir te tenir. Cela fait tellement mal.

Price aurait été mère de deux enfants, sa plus jeune fille Lilly ayant eu un an en février.



