La mort de la reine Elizabeth pourrait déclencher un «grand débat public» sur l’avenir de la famille royale, déclare le député | Royal | Nouvelles

Sa Majesté, 95 ans, a célébré son anniversaire mercredi et n’a pas l’intention de démissionner du trône dans l’immédiat, selon les rapports. Mais les experts, et maintenant le député travailliste de Hackney North et Stoke Newington, ont suggéré que la monarchie pourrait se terminer par la mort ou l’abdication de la reine.

Mme Abbott a déclaré qu’elle croyait que «la monarchie telle que nous la connaissons durera aussi longtemps que la reine sera en vie».

Mais le député travailliste a déclaré après la mort de Sa Majesté «Je pense qu’il y aura un grand débat public» sur l’avenir de la famille royale.

Le député prévoit également qu’un débat sur l’avenir de la monarchie atteindra le parquet du Parlement.

Elle pense qu’il y aura une “clameur pour regarder l’arrangement actuel et peut-être passer à une monarchie plus scandinave, où vous n’avez pas toute la pompe et la cérémonie”.

S’adressant à Vanity Fair, Mme Abbott a noté les commentaires de Meghan sur les conseillers royaux lors de son entretien avec Oprah Winfrey.

Dans l’interview des Sussex le mois dernier, Meghan a affirmé que des assistants lui avaient dit qu’elle ne pouvait pas demander de soutien en matière de santé mentale lorsqu’elle était suicidaire car cela «ne serait pas bon pour l’institution».

Le palais de Buckingham a publié une déclaration disant que «toute la famille est attristée» par cette affirmation et qu’elle «sera traitée par la famille en privé».

Le député travailliste a déclaré au journal: «Lorsque vous parlez du palais de Buckingham, il est tentant de penser que vous ne parlez que de membres individuels de la famille royale.

«En fait, il y a tellement de courtisans, de conseillers et de personnel.

«Ce sont eux qui dirigent la maison royale et conseillent la reine et le prince Charles.»

S’adressant également à Vanity Fair, Anna Pasternak, auteur de “ Le vrai Wallis Simpson: une nouvelle histoire du divorcé américain qui est devenu la duchesse de Windsor ” a suggéré que les retombées de Megxit ont révélé des fissures dans la monarchie.

À la suite de la sortie de Harry et Meghan de la famille royale, elle a déclaré qu’elle n’était «pas sûre à 100% que nous verrons Charles monter sur le trône».

L’auteur a déclaré: «Les Sussex ont déclenché quelque chose de si fondamentalement incendiaire dans ce pays que cela change le visage de la Grande-Bretagne, et je pense que la monarchie en tant qu’institution archaïque pourrait bien tomber.»

Des sondages récents suggèrent également que le prince William devrait être le prochain monarque et non le prince Charles.

Deltapoll a interviewé 1590 adultes et a demandé qui ils aimeraient voir comme roi ensuite.

Le sondage a révélé que, généralement, 47% des personnes interrogées souhaitaient que William évite la file d’attente et devienne le prochain roi, tandis que 27% soutiennent Charles.

Les commentaires de Mme Abbott marquent les dernières préoccupations concernant l’avenir de la famille royale après la mort de la reine.

Graham Smith, PDG du groupe anti-royal Republic, a averti que Charles ne bénéficierait pas du même soutien que Sa Majesté lorsqu’il deviendra roi.

Il a déclaré à Express.co.uk: «La reine est le dernier royal à attirer ce genre de soutien et de respect.

«Il n’obtiendra pas le genre de soutien de sa mère.»

Robert Jobson, expert royal, a également affirmé que Charles servirait de «quasi-roi» après la mort du prince Philip, avec des responsabilités accrues.

S’adressant à Omid Scobie sur le podcast d’ABC The Heir Pod, M. Jobson a déclaré: «Je veux dire, je dis quasi-roi, mais ils détesteraient cela bien sûr, mais vous devez essayer de l’expliquer à un public plus large.»

Mais il a ajouté qu’il n’y a “aucun doute” que Sa Majesté restera monarque jusqu’à sa mort.

Alors que le monarque «avait l’air un peu instable» à l’enterrement de Philip, M. Jobson dit: «Elle n’abdiquera jamais, jamais, le trône».